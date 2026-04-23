Tecnologia

Como usar o celular como webcam de alta resolução no Mac e no Windows 2026

É possível transformar a câmera do Android e do iPhone em uma webcam, sem comprar nada extra

Celular como webcam: veja como usar a câmera do smartphone para fazer reuniões no Zoom ou no Meet pelo computador (Shutterstock)

Celular como webcam: veja como usar a câmera do smartphone para fazer reuniões no Zoom ou no Meet pelo computador (Shutterstock)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 23 de abril de 2026 às 14h27.

Hoje em dia, computadores e notebooks estão cada vez mais aprimorados e tecnológicos. Uma das coisas que parece não seguir essa evolução é a câmera: até em modelos mais caros, muitos ainda trazem câmeras de 720p, que entregam imagens granuladas e de baixa qualidade para chamadas de vídeo. O que muitas pessoas não sabem, porém, é que dá para usar o celular como webcam de alta resolução tanto em dispositivos Windows como Mac.

Usar o celular como webcam no computador dispensa a compra de um equipamento extra e é um processo relativamente simples, que usa recursos nativos dos sistemas operacionais ou aplicativos gratuitos. Um celular intermediário com câmera de 12 MP já supera a webcam embutida em notebooks que custam quatro vezes mais, e modelos com 48 MP ou 50 MP entregam imagem comparável à de webcams externas na faixa de R$ 500 a R$ 800.

Por que a câmera do celular supera as webcams de notebook?

As fabricantes dos notebooks priorizam telas finas e bordas estreitas, o que deixa pouco espaço para sensores de imagem. É uma moldura muito pequena, que comporta câmeras com sensores e lentes minúsculos, que captam pouca luz.

Celulares, ao contrário, dedicam boa parte do corpo traseiro a módulos de câmera com sensores grandes, abertura ampla (f/1.6 a f/1.8) e processamento de imagem por inteligência artificial (IA).

É possível notar a diferença em reuniões por vídeo no Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams. Cores mais fiéis, linhas mais nítidas, menos ruído em ambientes escuros e foco que acompanha o rosto sem travar. Mesmo celulares de entrada com câmera de 12 MP entregam resultado superior ao de webcams integradas em notebooks de alto desempenho.

Como usar o celular como webcam no Windows?

O Windows 11 já permite usar celulares Android como webcam por meio do aplicativo Vincular ao Celular (Phone Link), recurso que começou em testes e agora está em fase de distribuição. A função funciona via Wi-Fi e é integrada às configurações do sistema.

Para usar, é necessário que o smartphone tenha Android 9 ou superior e o app Vincular ao Windows atualizado (versão 1.24012 ou posterior), além de o computador estar conectado à mesma conta Microsoft.

Entre os recursos disponíveis estão a possibilidade de alternar entre câmera frontal e traseira, pausar a transmissão, aplicar efeitos do celular e usar a câmera em alta resolução em aplicativos como Teams, Zoom e Skype. Para ativá-lo, basta seguir o passo a passo:

  • No Windows, vá em Configurações > Bluetooth e dispositivos > Dispositivos móveis;
  • Selecione seu celular pareado;
  • Ative as permissões para uso como câmera.

Para quem não tem acesso ao recurso ou usa iPhone no Windows, aplicativos de terceiros continuam sendo a alternativa mais simples (veja alguns mais abaixo). A conexão pode ser feita por Wi-Fi ou cabo USB, e os métodos têm suas diferenças:

  • USB reduz a latência (atraso entre imagem e som), mantém a transmissão estável e ainda carrega a bateria do celular, sendo mais indicado para gravações e reuniões longas;
  • Wi-Fi oferece mais liberdade de posicionamento, mas pode apresentar atrasos em redes congestionadas.

Como usar o iPhone como webcam no Mac

O Mac oferece um recurso nativo chamado Câmera de Continuidade (Continuity Camera), que transforma o iPhone em webcam sem instalar nada. A conexão é automática quando os dois dispositivos estão na mesma rede Wi-Fi com Bluetooth ativado. A funcionalidade tem alguns requisitos:

  • Mac com macOS Ventura (13) ou versão posterior;
  • iPhone XR ou modelo mais recente com iOS 16 ou superior;
  • Ambos conectados ao mesmo ID Apple;
  • Wi-Fi e Bluetooth ligados nos dois dispositivos.

Passo a passo:

  • No iPhone, abra Ajustes > Geral > AirPlay e Handoff e confirme que a opção Câmera de Continuidade está ativada;
  • No Mac, abra o aplicativo de videochamada (FaceTime, Zoom, Google Meet ou outro);
  • Acesse as configurações de câmera do aplicativo e selecione o iPhone na lista de dispositivos disponíveis;
  • O Mac emitirá um som de confirmação e a imagem da câmera traseira do iPhone aparecerá na tela.

O recurso usa apenas a câmera traseira do iPhone, sem opção de alternar para a câmera frontal. Também oferece ferramentas extras como o Palco Central, que mantém o enquadramento centralizado no rosto mesmo quando a pessoa se move; a Luz de Estúdio, que simula iluminação profissional via software; e a Visualização da Mesa, que usa a ultra-angular do iPhone para captar a superfície abaixo do aparelho.

Aplicativos que transformam o celular em webcam

Quando o método nativo não está disponível — como no caso de iPhone no Windows ou Android no Mac sem recurso integrado — aplicativos de terceiros fazem a ponte entre celular e computador. As opções mais estáveis em abril de 2026 são:

  • Camo (Reincubate): compatível com Android e iPhone nos dois sistemas operacionais. Permite ajustar foco, exposição, balanço de branco e enquadramento pelo computador. A versão paga libera resolução em 4K. É o app com maior controle sobre a imagem;
  • Iriun Webcam: funciona em Android e iPhone, com suporte a Windows e Mac. A versão gratuita transmite em até 4K (com marca d'água). A conexão acontece por Wi-Fi ou USB, e o pareamento é automático quando os dois apps estão abertos na mesma rede;
  • DroidCam: voltado para Android, com cliente para Windows e Linux. Conexão estável via USB, baixo consumo de bateria e integração com OBS Studio para quem faz livestreams;
  • EpocCam: exclusivo para iPhone, compatível com Windows e Mac. Inclui desfoque de fundo e filtros de imagem na versão gratuita.

O processo de instalação é semelhante em todos os casos: baixar o app no celular, instalar o cliente no computador, conectar os dois à mesma rede (ou via cabo) e selecionar a câmera do celular nas configurações do programa de videochamada.

Celular como webcam: como garantir mais qualidade de imagem

Transformar o celular em webcam resolve o problema do sensor, mas a qualidade final depende de outros fatores, como iluminação, posicionamento, estabilidade e resolução.

A luz frontal no rosto faz mais diferença do que a resolução da câmera. Uma janela à frente ou um abajur posicionado atrás do monitor elimina sombras e reduz o ruído da imagem.

A câmera deve ficar na altura dos olhos, apoiada em uma superfície que evita tremores. Um tripé compacto de mesa ou uma pilha de livros servem como suporte. A câmera traseira do celular entrega resultado superior à frontal, mas exige que o aparelho fique de costas para o usuário — o que dificulta o enquadramento sem um segundo monitor ou espelho.

Quanto à resolução, apps de videochamadas como Zoom, Google Meet e Teams permitem configurar a qualidade de vídeo nas configurações. Selecionar 1080p (quando disponível) garante que a resolução do celular não seja comprimida pelo software.

Segurança ao usar o telefone como webcam

Apps de terceiros pedem permissão de acesso à câmera e, em alguns casos, ao microfone e à rede local. Conceder apenas as permissões necessárias e evitar redes Wi-Fi públicas durante chamadas ajuda a reduzir riscos. Manter os aplicativos atualizados também ajuda a corrigir falhas de segurança. Ao encerrar a chamada, fechar o app no celular interrompe o acesso à câmera.

Para quem usa a Câmera de Continuidade no Mac, a conexão é criptografada pelo protocolo da Apple e não depende de software externo — o que reduz a superfície de exposição.

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