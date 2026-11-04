Moët & Chandon leva o ritual do pódio da Fórmula 1 a São Paulo

RESUMO ＋ A marca de champanhe Moët & Chandon manterá o ritual do pódio da Fórmula 1 no GP de São Paulo, em 8 de novembro de 2026. A tradição começou no GP da França de 1950, segundo a marca. A Moët voltou como champanhe oficial da categoria em 2025, por meio do acordo de dez anos entre a Fórmula 1 e o grupo LVMH.

O ritual mais tradicional da Fórmula 1 talvez seja a da celebração no pódio com champanhe. Isso desde o Grande Prêmio da França de 1950, em Reims-Gueux, um traçado que usava trechos de estradas da região de Champagne. Naquela corrida, Frédéric Chandon de Briailles ofereceu uma garrafa ao vencedor.

O gesto, segundo a Moët & Chandon, deu origem ao ritual do Jeroboam, a garrafa de três litros, equivalente a quatro garrafas tradicionais de 750ml, que o piloto vencedor assina até hoje. As garrafas com a grafia dos ganhadores ficam como registro da história.

Desde então, a bebida esteve em momentos marcantes da categoria. Em sua primeira vitória em casa, em Interlagos, em 1991, Ayrton Senna comemorou despejando champanhe sobre a própria cabeça. Em 2008, também em Interlagos, Lewis Hamilton conquistou o primeiro título na última curva da última volta, e a festa da McLaren no paddock teve champanhe.

Acordo de 10 anos com a categoria

A Moët & Chandon voltou à Fórmula 1 como champanhe oficial em 2025, ano em que a categoria completou 75 anos. O acordo integra a parceria global de dez anos entre a categoria e o grupo LVMH, dono da marca. Na temporada passada, a Moët também foi patrocinadora-título do GP da Bélgica.

Para Sibylle Scherer, presidente e CEO da Moët & Chandon, essa segunda temporada (a marca foi fornecedora oficial de 1966 a 1999) sinaliza “a passagem de um retorno para uma presença duradoura”.

No GP de São Paulo deste ano, que acontece no próximo dia 8 de novembro, o ritual seguirá o mesmo roteiro: depois da corrida, o piloto vencedor assinará o Jeroboam, que passa pela sala de descompressão antes da cerimônia do pódio.

Durante o período da prova em São Paulo, os convidados do Talent Club, comunidade da marca que reúne talentos com afinidade com a maison, participarão de eventos próprios. A programação começa com um jantar de gala e inclui acesso ao Global Sponsor Lounge LVMH, no Paddock Club, à garagem dos pilotos e ao Pilots Room, onde haverá sessão de fotos. Um grupo menor poderá ir ao pódio.

Na cidade, a marca fará ativações em hotéis e restaurantes. Haverá welcome drinks no Marriott, no Tangará e no Emiliano; a experiência By the Glass no Grand Hyatt e no Tangará; e menus harmonizados no NOR, no fim de semana do GP, e no Jojo e no Le Président, ambos do chef Érick Jacquin.

Nas festas, a Moët assina a Posh – Official Formula 1 Party, nos dias 6 e 7 de novembro, e marca presença na Tetto, no dia 5. A bebida? Não é preciso nem dizer qual será.