Cancelar inscrição, bloquear ou denunciar spam? Como parar de receber e-mails indesejados no Gmail

RESUMO ＋ O Gmail tem três recursos para frear e-mails indesejados, e cada um serve a um tipo de mensagem. Cancelar inscrição é o caminho para newsletters e promoções de empresas conhecidas. Bloquear manda tudo o que vem de um endereço direto para o spam. Denunciar spam é a saída para golpes e envios abusivos. A página Gerenciar inscrições reúne todas as listas ativas em uma tela.

Para parar de receber e-mails no Gmail, a escolha entre cancelar inscrição, bloquear ou denunciar spam depende de quem mandou a mensagem. A newsletter de uma loja conhecida pede descadastro. O remetente que insiste mesmo depois do pedido pede bloqueio. Já a mensagem com cara de golpe deve ser denunciada, sem nenhum clique nos links.

Os três botões tiram o e-mail da caixa de entrada, mas enviam sinais diferentes ao remetente e aos filtros do Google. Usar o recurso errado pode manter a lista ativa ou, no caso de golpes, confirmar ao spammer que o endereço é real.

Qual a diferença entre cancelar inscrição, bloquear e denunciar spam?

Cancelar inscrição: avisa o remetente de que o usuário quer sair da lista. Serve para newsletters e promoções de empresas que ele reconhece, como lojas, bancos e sites de notícias;

avisa o remetente de que o usuário quer sair da lista. Serve para newsletters e promoções de empresas que ele reconhece, como lojas, bancos e sites de notícias; Bloquear: todas as mensagens futuras daquele endereço vão direto para a pasta Spam. O remetente não é avisado, e o usuário continua inscrito na lista;

todas as mensagens futuras daquele endereço vão direto para a pasta Spam. O remetente não é avisado, e o usuário continua inscrito na lista; Denunciar spam: move a mensagem para o spam e envia uma cópia ao Google, que usa o material para identificar e-mails parecidos. Indicado para propaganda que o usuário nunca autorizou e para tentativas de fraude;

move a mensagem para o spam e envia uma cópia ao Google, que usa o material para identificar e-mails parecidos. Indicado para propaganda que o usuário nunca autorizou e para tentativas de fraude; Não interagir: em mensagens suspeitas, a orientação é não responder, não abrir anexos e não clicar em links, incluindo o de descadastro.

Como cancelar a inscrição de uma newsletter no Gmail

No computador, o processo leva quatro passos:

Acesse o Gmail pelo navegador; Abra o e-mail da lista que deseja deixar; Clique em Cancelar inscrição, ao lado do nome do remetente; Na janela que abrir, confirme em Cancelar inscrição ou Ir para o site.

A opção Ir para o site aparece quando a empresa exige que o descadastro seja concluído na própria página. No app para Android e iPhone, o atalho fica no topo da mensagem, perto do nome do remetente, ou no menu de três pontos.

O pedido não tem efeito imediato. Segundo a central de ajuda do Gmail, o remetente pode levar alguns dias para processar a saída da lista. O descadastro feito a partir de um único e-mail também pode valer só para aquela lista, e não para todas as da mesma empresa.

Como usar o Gerenciar inscrições para sair de várias listas

A página Gerenciar inscrições reúne as newsletters ativas da conta e mostra quantos e-mails cada remetente enviou nas últimas semanas. O Google lançou o recurso em julho de 2025, na web e nos apps para Android e iOS, com liberação gradual. Por isso, a opção ainda pode não aparecer em todas as contas.

No computador:

Abra o Gmail no navegador; No menu lateral esquerdo, clique em Mais e depois em Gerenciar inscrições; Ao lado do remetente, clique em Cancelar inscrição e confirme.

No celular, o caminho começa pelo ícone de três linhas, no canto superior esquerdo do app. A opção Gerenciar inscrições fica perto do fim do menu.

Por essa página, o Gmail cancela todas as listas ativas ligadas ao remetente de uma vez. Se a empresa continuar enviando depois do pedido, as novas mensagens vão para o spam com um aviso que explica o motivo. Quando o remetente exige o descadastro pelo site, uma janela oferece Ir para o site ou bloquear o endereço no lugar.

Como bloquear um remetente no Gmail

Abra uma mensagem do remetente; No canto superior direito, ao lado de Responder, toque ou clique no menu de três pontos; Selecione Bloquear "nome do remetente".

O passo a passo é o mesmo no navegador e nos apps. O bloqueio vale para um endereço específico. Empresas que disparam e-mails de vários endereços exigem bloqueios separados, e o Gmail continua classificando como spam as mensagens de quem está bloqueado, mesmo que o usuário as tire dessa pasta.

Para desbloquear, basta repetir o caminho e escolher Desbloquear. Sem uma mensagem antiga à mão, a lista completa fica em Configurações > Ver todas as configurações > Filtros e endereços bloqueados.

Como denunciar spam e golpes no Gmail

No computador, selecione uma ou mais mensagens na caixa de entrada e clique no ícone de Denunciar spam, um sinal de exclamação na barra superior. No iPhone e no Android, abra o e-mail, toque nos três pontos e escolha Denunciar spam. Para marcar vários de uma vez no app, toque na foto de perfil de cada remetente antes de abrir o menu.

Mensagens que pedem senha, dados bancários ou número de cartão se enquadram como phishing. Nesses casos, o Gmail recomenda não responder e usar a denúncia específica de phishing, disponível no menu de três pontos da mensagem.

Se o spam chegar de alguém salvo nos contatos, o Google indica que a conta dessa pessoa pode ter sido invadida. A orientação do Google é denunciar pelo alerta exibido no e-mail e avisar o contato. O usuário continua recebendo as mensagens normais dele.

Por que não clicar em "cancelar inscrição" em e-mail suspeito?

Spammers disparam mensagens para milhares de endereços sem saber quais estão ativos. O clique no link de descadastro, ou uma resposta, confirma que há uma pessoa lendo aquela caixa de entrada. O Google cita uma tática parecida: e-mails sem assunto e sem corpo, enviados só para testar se o endereço existe antes de uma leva maior de spam.

A regra prática separa os casos pelo remetente. Se a empresa é conhecida e o usuário se cadastrou em algum momento, o descadastro é seguro. Se a origem é desconhecida ou a mensagem traz erros de português, urgência exagerada e links estranhos, o caminho é denunciar.

O que fazer se um e-mail legítimo foi parar no spam?

Abra a pasta Spam, selecione a mensagem e clique em Não é spam. Os próximos e-mails daquele remetente voltam para a caixa de entrada. Adicionar o endereço ao Google Contatos também impede que o Gmail desvie novas mensagens dele.