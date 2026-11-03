Cancelar inscrição, bloquear ou denunciar spam? Como parar de receber e-mails indesejados no Gmail

Gmail: recursos nativos separam newsletters, remetentes insistentes e golpes sem depender de apps externos (Fabian Sommer/Getty Images)
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Publicado em 3 de novembro de 2026 às 17h10.
O Gmail tem três recursos para frear e-mails indesejados, e cada um serve a um tipo de mensagem. Cancelar inscrição é o caminho para newsletters e promoções de empresas conhecidas. Bloquear manda tudo o que vem de um endereço direto para o spam. Denunciar spam é a saída para golpes e envios abusivos. A página Gerenciar inscrições reúne todas as listas ativas em uma tela.
Para parar de receber e-mails no Gmail, a escolha entre cancelar inscrição, bloquear ou denunciar spam depende de quem mandou a mensagem. A newsletter de uma loja conhecida pede descadastro. O remetente que insiste mesmo depois do pedido pede bloqueio. Já a mensagem com cara de golpe deve ser denunciada, sem nenhum clique nos links.
Os três botões tiram o e-mail da caixa de entrada, mas enviam sinais diferentes ao remetente e aos filtros do Google. Usar o recurso errado pode manter a lista ativa ou, no caso de golpes, confirmar ao spammer que o endereço é real.
No computador, o processo leva quatro passos:
A opção Ir para o site aparece quando a empresa exige que o descadastro seja concluído na própria página. No app para Android e iPhone, o atalho fica no topo da mensagem, perto do nome do remetente, ou no menu de três pontos.
O pedido não tem efeito imediato. Segundo a central de ajuda do Gmail, o remetente pode levar alguns dias para processar a saída da lista. O descadastro feito a partir de um único e-mail também pode valer só para aquela lista, e não para todas as da mesma empresa.
A página Gerenciar inscrições reúne as newsletters ativas da conta e mostra quantos e-mails cada remetente enviou nas últimas semanas. O Google lançou o recurso em julho de 2025, na web e nos apps para Android e iOS, com liberação gradual. Por isso, a opção ainda pode não aparecer em todas as contas.
No computador:
No celular, o caminho começa pelo ícone de três linhas, no canto superior esquerdo do app. A opção Gerenciar inscrições fica perto do fim do menu.
Por essa página, o Gmail cancela todas as listas ativas ligadas ao remetente de uma vez. Se a empresa continuar enviando depois do pedido, as novas mensagens vão para o spam com um aviso que explica o motivo. Quando o remetente exige o descadastro pelo site, uma janela oferece Ir para o site ou bloquear o endereço no lugar.
O passo a passo é o mesmo no navegador e nos apps. O bloqueio vale para um endereço específico. Empresas que disparam e-mails de vários endereços exigem bloqueios separados, e o Gmail continua classificando como spam as mensagens de quem está bloqueado, mesmo que o usuário as tire dessa pasta.
Para desbloquear, basta repetir o caminho e escolher Desbloquear. Sem uma mensagem antiga à mão, a lista completa fica em Configurações > Ver todas as configurações > Filtros e endereços bloqueados.
No computador, selecione uma ou mais mensagens na caixa de entrada e clique no ícone de Denunciar spam, um sinal de exclamação na barra superior. No iPhone e no Android, abra o e-mail, toque nos três pontos e escolha Denunciar spam. Para marcar vários de uma vez no app, toque na foto de perfil de cada remetente antes de abrir o menu.
Mensagens que pedem senha, dados bancários ou número de cartão se enquadram como phishing. Nesses casos, o Gmail recomenda não responder e usar a denúncia específica de phishing, disponível no menu de três pontos da mensagem.
Se o spam chegar de alguém salvo nos contatos, o Google indica que a conta dessa pessoa pode ter sido invadida. A orientação do Google é denunciar pelo alerta exibido no e-mail e avisar o contato. O usuário continua recebendo as mensagens normais dele.
Spammers disparam mensagens para milhares de endereços sem saber quais estão ativos. O clique no link de descadastro, ou uma resposta, confirma que há uma pessoa lendo aquela caixa de entrada. O Google cita uma tática parecida: e-mails sem assunto e sem corpo, enviados só para testar se o endereço existe antes de uma leva maior de spam.
A regra prática separa os casos pelo remetente. Se a empresa é conhecida e o usuário se cadastrou em algum momento, o descadastro é seguro. Se a origem é desconhecida ou a mensagem traz erros de português, urgência exagerada e links estranhos, o caminho é denunciar.
Abra a pasta Spam, selecione a mensagem e clique em Não é spam. Os próximos e-mails daquele remetente voltam para a caixa de entrada. Adicionar o endereço ao Google Contatos também impede que o Gmail desvie novas mensagens dele.
Não. Segundo o Google, o remetente pode levar alguns dias para processar o pedido. Nesse intervalo, ainda podem chegar mensagens da lista.
Não. O bloqueio vale só para mensagens futuras. Para limpar o histórico, busque o endereço na barra de pesquisa do Gmail, selecione os resultados e exclua.
Não. Os e-mails do remetente bloqueado vão para o spam, mas o usuário continua na lista da empresa. Para sair da lista, é preciso cancelar a inscrição.
O bloqueio nativo vale por endereço. Para barrar um domínio inteiro, é possível criar um filtro com o domínio no campo "De" e escolher a ação de excluir as mensagens.
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) garante ao titular o direito de revogar o consentimento a qualquer momento, sem custo. O botão do Gmail funciona como atalho para esse pedido.
Procure o link de descadastro no rodapé da mensagem, em geral identificado como "cancelar inscrição", "descadastrar" ou "unsubscribe". Se o remetente for desconhecido ou continuar enviando, bloqueie o endereço ou denuncie como spam.