O que é Perplexy? Saiba como usar o buscador com IA e ter uma conta premium grátis

A corrida pela liderança em inteligência artificial já alcançou os mecanismos de busca da internet. Em meio à disputa entre gigantes como Google, OpenAI e Microsoft, a ferramenta Perplexity AI surge como um dos principais concorrentes ao propor uma alternativa que combina o chatbot de IA e o buscador na mesma interface.

O recurso aposta em respostas diretas, buscas em tempo real e citação obrigatória de fontes para disputar espaço em um mercado ainda dominado pelo Google.

Neste texto, você vai entender:

O que é o Perplexity AI e seus principais recursos;

Como ele funciona;

Qual a diferença dele para outros chatbots;

Como usar o Perplexity AI na prática e;

Se o recurso é gratuito e se é possível ter uma conta premium de graça.

O que é o Perplexity AI?

Lançado em 2022, o Perplexity combina buscas na web em tempo real, citação de fontes e respostas diretas. Tudo isso com a ajuda de um modelo de IA que, ao contrário dos buscadores tradicionais, analisa as informações e cruza os dados para transformá-los em resultados objetivos, organizados e embasados, com linguagem natural.

Sua interface se parece a de um chat, mas as respostas são baseadas em fatos retirados de fontes confiáveis e atualizadas da web — e não de modelos pré-treinados, o que levou a ferramenta a se destacar entre pesquisadores e profissionais de diversas áreas.

Quais são os principais recursos do Perplexity AI?

Entre os principais recursos da ferramenta de inteligência artificial, estão:

Buscas em tempo real com informações retiradas da web;

Citações obrigatórias para cada resposta;

Suporte multimodal, que em algumas versões pode analisar imagens ou trechos de código;

Versão gratuita que oferece todos os principais recursos;

Interface rápida;

Acompanhamento do contexto, que permite fazer novas perguntas sobre um mesmo tópico sem reiniciar a pesquisa.

Cada pesquisa realizada na plataforma é chamada de "tópico", de forma que o usuário consiga estruturar consultas, revisitar resultados e criar uma biblioteca personalizada de buscas.

Existe também o recurso "espaços", que permite criar ambientes colaborativos para pesquisas com IA. Além disso, o app possui filtros para segmentar a experiência, como coletar fontes apenas de documentos oficiais ou alternar entre uma consulta mais superficial e detalhada.

FOTO: https://www.gettyimages.pt/detail/fotografia-de-not%C3%ADcias/in-this-photo-illustration-the-perplexity-ai-fotografia-de-not%C3%ADcias/2194937436?adppopup=true

Como ele se diferencia de outros chatbots?

De forma resumida, a principal diferença do Perplexity AI para outros chatbots — como o ChatGPT, por exemplo — é o enfoque em buscas, pesquisas aprofundadas e checagem de informações.

Enquanto as outras ferramentas priorizam criação de texto, ideias de prompts e diálogo, o Perplexity é orientado à pesquisa factual. Cada resposta traz links numerados que indicam a origem das informações e, com isso, os usuários podem aprofundar sua pesquisa e validar os dados utilizados.

Outro diferencial é o acesso padrão à web em tempo real, que nem sempre está disponível nas versões gratuitas de outros assistentes de IA.

O que o Perplexity AI pode fazer?

Por ser um híbrido entre assistente de pesquisa, mecanismo de busca e ferramenta de checagem, o Perplexity AI é recomendado tanto para consultas rápidas quanto para investigações mais aprofundadas.

Na prática, ele pode:

Responder perguntas simples e complexas com base em fontes da web;

Resumir conteúdos longos a partir de relatórios, notícias e artigos;

Ajudar em pesquisas acadêmicas e revisões de literatura;

Apoiar pesquisas de mercado e análises de tendências;

Esclarecer dúvidas do dia a dia com informações atualizadas da internet.

Como usar o buscar do Perplexity?

O acesso ao buscar do Perplexity AI é gratuito e não exige cadastro imediato. Sendo assim, basta acessar o site perplexity.ai, ou os aplicativos para IOS e Android, para começar a utilizá-lo.

A dinâmica é a mesma de outros mecanismos de pesquisa, como o Google e o Bing: o usuário digita uma pergunta na barra de busca e recebe uma resposta com links numerados, que indicam as fontes utilizadas. É possível clicar nos links para verificar os dados, entender o contexto, refinar a pesquisa e aprofundar a investigação.

Criar uma conta é opcional, mas libera recursos como históricos de chats, threads salvas, resultados personalizados e acesso às ferramentas da versão Pro.

Dicas para fazer boas consultas

Quanto mais específicas as perguntas, mais precisas serão as respostas sugeridas pelo Perplexity AI. Além disso, incluir prazos, locais ou recortes temáticos ajuda o assistente a refinar a busca para apresentar resultados melhores.

Em temas sensíveis — como saúde, finanças e questões legais — a recomendação é checar as fontes.

Pontos de atenção

Apesar do enfoque em transparência e checagem de fontes, o Perplexity pode interpretar mal perguntas muito complexas, simplificar temas sensíveis em excesso e utilizar fontes desatualizadas ou enviesadas para basear as respostas.

A empresa recomenda o uso crítico da ferramenta, sobretudo a estudantes, profissionais ou jornalistas.

O Perplexity AI é gratuito? Dá para ter conta premium de graça?

O Perplexity AI possui uma versão gratuita, que permite usar os principais recursos da plataforma dentro de limites diários. No entanto, o plano Pro, que desbloqueia funcionalidades avançadas, é pago e custa cerca de US$ 20 (cerca de R$ 108) por mês.

Existem, porém, parcerias e promoções que permitem o acesso à versão Pro de forma gratuita, mas por tempo limitado. São elas: