O que é Perplexy? Saiba como usar o buscador com IA e ter uma conta premium grátis

Recurso atua como um híbrido entre mecanismo de busca e assistente de IA convencional (Jaque Silva/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 14h05.
A corrida pela liderança em inteligência artificial já alcançou os mecanismos de busca da internet. Em meio à disputa entre gigantes como Google, OpenAI e Microsoft, a ferramenta Perplexity AI surge como um dos principais concorrentes ao propor uma alternativa que combina o chatbot de IA e o buscador na mesma interface.
O recurso aposta em respostas diretas, buscas em tempo real e citação obrigatória de fontes para disputar espaço em um mercado ainda dominado pelo Google.
Neste texto, você vai entender:
Lançado em 2022, o Perplexity combina buscas na web em tempo real, citação de fontes e respostas diretas. Tudo isso com a ajuda de um modelo de IA que, ao contrário dos buscadores tradicionais, analisa as informações e cruza os dados para transformá-los em resultados objetivos, organizados e embasados, com linguagem natural.
Sua interface se parece a de um chat, mas as respostas são baseadas em fatos retirados de fontes confiáveis e atualizadas da web — e não de modelos pré-treinados, o que levou a ferramenta a se destacar entre pesquisadores e profissionais de diversas áreas.
Entre os principais recursos da ferramenta de inteligência artificial, estão:
Cada pesquisa realizada na plataforma é chamada de "tópico", de forma que o usuário consiga estruturar consultas, revisitar resultados e criar uma biblioteca personalizada de buscas.
Existe também o recurso "espaços", que permite criar ambientes colaborativos para pesquisas com IA. Além disso, o app possui filtros para segmentar a experiência, como coletar fontes apenas de documentos oficiais ou alternar entre uma consulta mais superficial e detalhada.
De forma resumida, a principal diferença do Perplexity AI para outros chatbots — como o ChatGPT, por exemplo — é o enfoque em buscas, pesquisas aprofundadas e checagem de informações.
Enquanto as outras ferramentas priorizam criação de texto, ideias de prompts e diálogo, o Perplexity é orientado à pesquisa factual. Cada resposta traz links numerados que indicam a origem das informações e, com isso, os usuários podem aprofundar sua pesquisa e validar os dados utilizados.
Outro diferencial é o acesso padrão à web em tempo real, que nem sempre está disponível nas versões gratuitas de outros assistentes de IA.
Por ser um híbrido entre assistente de pesquisa, mecanismo de busca e ferramenta de checagem, o Perplexity AI é recomendado tanto para consultas rápidas quanto para investigações mais aprofundadas.
Na prática, ele pode:
O acesso ao buscar do Perplexity AI é gratuito e não exige cadastro imediato. Sendo assim, basta acessar o site perplexity.ai, ou os aplicativos para IOS e Android, para começar a utilizá-lo.
A dinâmica é a mesma de outros mecanismos de pesquisa, como o Google e o Bing: o usuário digita uma pergunta na barra de busca e recebe uma resposta com links numerados, que indicam as fontes utilizadas. É possível clicar nos links para verificar os dados, entender o contexto, refinar a pesquisa e aprofundar a investigação.
Criar uma conta é opcional, mas libera recursos como históricos de chats, threads salvas, resultados personalizados e acesso às ferramentas da versão Pro.
Quanto mais específicas as perguntas, mais precisas serão as respostas sugeridas pelo Perplexity AI. Além disso, incluir prazos, locais ou recortes temáticos ajuda o assistente a refinar a busca para apresentar resultados melhores.
Em temas sensíveis — como saúde, finanças e questões legais — a recomendação é checar as fontes.
Apesar do enfoque em transparência e checagem de fontes, o Perplexity pode interpretar mal perguntas muito complexas, simplificar temas sensíveis em excesso e utilizar fontes desatualizadas ou enviesadas para basear as respostas.
A empresa recomenda o uso crítico da ferramenta, sobretudo a estudantes, profissionais ou jornalistas.
O Perplexity AI possui uma versão gratuita, que permite usar os principais recursos da plataforma dentro de limites diários. No entanto, o plano Pro, que desbloqueia funcionalidades avançadas, é pago e custa cerca de US$ 20 (cerca de R$ 108) por mês.
Existem, porém, parcerias e promoções que permitem o acesso à versão Pro de forma gratuita, mas por tempo limitado. São elas: