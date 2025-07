Os melhores periféricos para escritório e home office que nós testamos em 2025

Diariamente, trabalhadores passam, em média, oito horas diante de computadores. Em campos tecnológicos ou corporativos avançados, esse período chega frequentemente a dez ou doze horas. Durante todo esse tempo, periféricos como webcam, headset, teclado e mouse assumem papel central na produtividade e conforto.

Entendendo que uma escolha inadequada pode causar desconforto físico e prejudicar o rendimento, realizamos testes detalhados em ambientes reais de trabalho.

Nossa análise levou em consideração quatro critérios principais:

Ergonomia e conforto para uso prolongado;

Qualidade e precisão técnica em tarefas cotidianas;

Praticidade de conexão e mobilidade, especialmente via conexões sem fio;

Adequação ao ambiente profissional de tecnologia, com ênfase em design funcional e sóbrio.

Abaixo, estão detalhados produtos que se sobressaíram em nossos testes e têm potencial real de melhorar o dia a dia no escritório:

Webcams para reuniões e streaming profissional

Logitech MX Brio 300

Logitech MX Brio 300 (Reprodução)

Durante o expediente, reuniões de vídeo sucessivas exigem clareza visual constante. A Brio 300 entrega imagens de alta qualidade (Full HD), corrigindo automaticamente condições de iluminação fraca, como acontece em escritórios com luz artificial limitada. Sua lente ampla e microfone embutido com redução de ruídos asseguram encontros profissionais sem falhas técnicas ou ruídos externos. A tampa física de privacidade tranquiliza usuários após longas reuniões ou apresentações online.

Resolução e Imagem: Full HD (1080p) com correção automática de luz, campo visual amplo de 70 graus.

Microfone embutido: Sim, com redução de ruído.

Privacidade: Inclui tampa integrada para maior segurança.

Conectividade: USB-C, instalação plug-and-play imediata.

Preço médio: R$ 380 (julho/2025).

HyperX Vision S 75X30AA

HyperX Vision S 75X30AA (Reprodução)

Para profissionais que gravam apresentações ou tutoriais de produtos, imagens detalhadas e áudio claro são fundamentais. A HyperX Vision S apresenta resolução superior (1440p QHD) e captura a voz com precisão, eliminando ruídos externos, como o som do teclado ou movimentação ao fundo. Sua interface personalizável facilita o ajuste rápido antes de transmissões ao vivo ou reuniões importantes, consolidando a confiança do usuário na comunicação digital corporativa.

Resolução e Imagem: QHD (1440p) com 60 fps, autofoco inteligente e controle avançado de exposição.

Microfone embutido: Duplo, áudio cristalino com cancelamento ativo de ruídos.

Privacidade: Botão dedicado para privacidade digital.

Conectividade: USB-C com software de controle avançado (HyperX Vision Manager).

Preço médio: R$ 740 (julho/2025).

Headsets com conforto e clareza sonora

Logitech G733 Lightspeed

Logitech G733 Lightspeed (Reprodução)

Esse não é o mais discreto dos headsets para usar no escritório, mas ele tem uma série de características que o qualificam como um produto versátil e de alta qualidade. Nas cores brancas o preto e branco, com detalhes em leds RGB, o headset G733 apresenta autonomia suficiente (até 29 horas) para eliminar preocupações com bateria ao longo da semana. Sua tecnologia sem fio permite que usuários caminhem pelo escritório, tomem notas ou consultem arquivos físicos durante chamadas. O microfone Blue VO!CE, removível, oferece clareza excepcional em reuniões, eliminando interferências e tornando diálogos mais naturais.

Tipo: Headset Wireless RGB (personalizável via software).

Autonomia: Até 29 horas com iluminação desligada (20 horas com RGB).

Microfone: Destacável com tecnologia Blue VO!CE (cancelamento de ruído avançado).

Conectividade: Wireless 2.4 GHz, alcance até 20 metros.

Preço médio: R$ 850 (julho/2025).

Headset Microsoft Modern Wireless com Earpad Acolchoado

Headset Microsoft Modern Wireless com Earpad Acolchoado (Reprodução)

Aqui o custo-benefício se manifesta. Com almofadas macias em couro sintético, esse headset da Microsoft minimiza a pressão nas orelhas, mesmo após horas contínuas de chamadas. Emparelhamento Bluetooth instantâneo com dispositivos Windows facilita a mudança rápida entre notebook e smartphone durante reuniões. Sua estética discreta garante sobriedade à imagem corporativa desejada em escritórios.

Tipo: Bluetooth, leve e minimalista com almofadas em couro sintético acolchoado.

Autonomia: Até 30 horas por carga.

Microfone: Embutido, retrátil com cancelamento de ruído passivo.

Conectividade: Bluetooth 5.1, emparelhamento rápido com dispositivos Windows.

Preço médio: R$ 490 (julho/2025).

Teclados projetados para escrita e navegação ágil

Keychron K3 V2

Keychron K3 V2 (Reprodução)

Alternar rapidamente entre notebook, desktop e tablet faz parte do cotidiano corporativo moderno. O Keychron K3 simplifica essa experiência com conexão Bluetooth multiponto eficiente e switches mecânicos suaves, mas responsivos. Sua iluminação ajustável permite uso confortável mesmo à noite ou em ambientes pouco iluminados. Usuários intensivos destacam que o formato compacto reduz movimentos das mãos, proporcionando agilidade e conforto nas digitações prolongadas.

Tipo: Mecânico compacto (75%), perfil baixo, retroiluminação RGB personalizável.

Switches: Mecânicos ópticos hot-swappable (facilidade de troca).

Conectividade: Bluetooth multiponto até três dispositivos ou cabo USB-C.

Compatibilidade: Windows, MacOS, iOS e Android (chave seletora rápida).

Preço médio: R$ 700 (julho/2025).

8Bitdo 85HE01

8Bitdo 85HE01

O modelo 85HE01, da fabricante chinesa 8Bitdo, é um teclado mecânico originalmente projetado para usuários gamer, mas que surpreende em aplicações profissionais graças às suas características técnicas avançadas e opções visuais discretas. Equipado com switches Kailh Box White, oferece sensação tátil agradável e resposta precisa durante digitações prolongadas, como produção de textos extensos ou planilhas detalhadas. Seu layout compacto de 87 teclas otimiza o espaço disponível na mesa, ideal para estações de trabalho minimalistas ou espaços compartilhados. A conexão sem fio pode ser feita através de Bluetooth ou receptor 2.4 GHz, garantindo estabilidade e praticidade na mudança rápida entre dispositivos, como desktops, notebooks e tablets.

Tipo: Teclado mecânico compacto (87 teclas)

Switches: Kailh Box White (tátil e clique audível moderado)

Conectividade: Bluetooth e Wireless 2.4 GHz (via receptor USB), além de conexão por cabo USB-C

Autonomia: Até 200 horas (retroiluminação desligada), aproximadamente 50 horas com iluminação ligada

Preço médio: R$ 550,00 (pesquisa julho/2025)

Mouses que conciliam precisão e saúde ergonômica

Mouse Gamer Sem Fio Redragon Neva Pro M815-Pro

Mouse Gamer Sem Fio Redragon Neva Pro M815-Pro (Reprodução)

Precisão e velocidade não são atributos apenas para gamers. Em escritórios, tarefas como edição gráfica, planilhas detalhadas ou múltiplos monitores exigem exatamente essas características. O Neva Pro oferece ajustes sensíveis de DPI, alternando entre precisão em gráficos e rapidez na navegação. Sua bateria duradoura e conexão sem fio estável garantem produtividade ininterrupta ao longo do dia de trabalho.

Tipo: Sem fio ergonômico, ideal também para uso profissional avançado.

Sensor: PixArt PAW3335 até 16.000 DPI (ajustável).

Bateria: Interna recarregável, até 45 horas de autonomia.

Conectividade: Wireless 2.4 GHz com baixa latência ou Bluetooth.

Preço médio: R$ 300 (julho/2025).

Logitech MX Vertical Wireless Mouse

Logitech MX Vertical Wireless Mouse

Esse é um dos grandes produtos da Logitech. Ideal para profissionais com jornadas extensas e que frequentemente enfrentam fadiga nas mãos e punhos. O design vertical do MX Vertical ajuda a reduzir consideravelmente essas tensões musculares. Com precisão digna de um mouse gamer, nos nossos testes se mostrou um aliado para trabalhos com edição de vídeo e ferramentas de design.

Tipo: Mouse ergonômico vertical para redução da tensão muscular.

Sensor: Alta precisão (até 4000 DPI).

Bateria: Recarregável via USB-C, duração até 4 meses por carga.

Conectividade: Bluetooth ou receptor Unifying USB.