Sem alardes, Google lança app de transcrição por IA que funciona sem internet

O Google lançou um aplicativo de ditado com inteligência artificial que pode ser acessado sem internet. Intitulado Google AI Edge Eloquent, ele chegou às lojas digitais sem alarde da companhia e de forma gratuita. O app se baseia na tecnologia de reconhecimento automático de fala desenvolvida para o Gemma 4, modelo de linguagem que foca em acessibilidade e desempenho e recentemente teve a quarta versão lançada.

Ele foi lançado na segunda-feira, 6, mas só apareceu para baixar na App Store. O texto descritivo na loja da Apple apontava para uma existência da versão para aparelhos Android, mas a menção aos rivais da maçã foi removida. A empresa ainda não se pronunciou sobre a chegada do app de ditado para a Google Play Store. Caso os primeiros meses de lançamento sejam bem-sucedidos, é possível que o Google utilize os aprendizados obtidos com o Eloquent para aprimorar os recursos de ditado nativos do Android, tornando o ecossistema como um todo mais competitivo

Como o Google AI Edge Eloquent funciona?

"Diga adeus à edição manual e às transcrições imprecisas de fala para texto", comentou a empresa na descrição do aplicativo. Na prática, o aplicativo escuta a fala em tempo real a partir de uma gravação, exibe a transcrição ao vivo e, quando o usuário para de falar, automaticamente limpa o texto. Diferente de rivais de mercado, o app do Google utiliza IA para remover as palavras que apenas preenchem pausas na fala, autocorreções no meio da frase e hesitações que naturalmente pontuam a linguagem oral.

O app também guarda o histórico completo de transcrições, permite buscas entre sessões passadas e exibe estatísticas de uso. A velocidade média de palavras por minuto e o total acumulado de palavras faladas são algumas das métricas analisadas a partir de um áudio. A ideia é que o serviço seja um companheiro permanente de produtividade, não apenas uma ferramenta pontual. Outro diferencial, conforme revelado pela empresa, é que não há limite de uso: é possível realizar quantas transcrições quiser para aperfeiçoar cada vez mais o vocabulário do Eloquent.

O modo nuvem, quando ativado, usa os modelos do Gemini para uma limpeza ainda mais sofisticada do texto. Apesar disso, a proposta central do Eloquent é rodar tudo localmente, preservando a privacidade do usuário e garantindo funcionamento mesmo sem sinal. Com a chegada do Eloquent, a multinacional de tecnologia reforça que está focada em promover experiências avançadas de IA em várias frentes — entre elas, o gerador de músicas Lyria 3 Pro e o Canvas com Modo IA para trabalhos criativos.