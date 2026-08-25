Latam investirá US$ 25 milhões em Wi-Fi via satélite para mais de 60 novas aeronaves

A Latam vai incorporar conectividade via satélite multiórbita a mais de 60 novas aeronaves das famílias Airbus e Embraer, em um investimento superior a US$ 25 milhões. A tecnologia deve chegar aos modelos A320neo, A321XLR e E195-E2 nos próximos anos, fornecida pela SES, parceira da companhia aérea há quase uma década em projetos de conectividade a bordo.

"Na Latam, estamos comprometidos em tornar cada viagem mais conectada. Ao incorporar conectividade multiórbita de última geração em uma parcela maior da nossa frota, iremos oferecer aos nossos passageiros uma experiência de internet a bordo rápida e confiável, ajudando-os a permanecer conectados onde quer que voem", afirmou Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do Grupo Latam, em comunicado enviado à EXAME.

Cobertura constante em qualquer rota

A tecnologia multiórbita permite acesso a satélites posicionados em diferentes órbitas simultaneamente, o que deve garantir cobertura mais consistente independentemente da rota ou localização da aeronave durante o voo — um avanço em relação a soluções de órbita única, mais sujeitas a variações de sinal conforme a posição do avião.

A Latam opera atualmente mais de 250 aeronaves equipadas com Wi-Fi, a maior frota conectada da América Latina, resultado da parceria com a SES que já inclui o serviço 2Ku em mais de 200 aviões da família A320. Associados do programa de fidelidade LATAM Pass têm acesso gratuito ao Wi-Fi a bordo, benefício que passa a valer também para os novos aviões equipados com a tecnologia multiórbita.

A conectividade se soma à oferta de entretenimento do Latam Play, que disponibiliza mais de duas mil horas de conteúdo — incluindo mais de 300 filmes, mais de mil episódios de séries e cerca de 900 álbuns musicais, com produções de plataformas como Disney+, HBO Max e Paramount+.