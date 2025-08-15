Com tese de 'reserva de bitcoin', Méliuz (CASH3) conclui listagem e começa a ser negociada nos EUA

A Méliuz (CASH3) concluiu seu processo de listagem e começou, nesta sexta-feira, 15, a ser negociada nos Estados Unidos sob o ticker MLIZY na OTCQX Markets. A empresa de fidelidade firmou contrato com o JP Morgan Chase para atuar como banco depositário das American Depositary Receipts (ADR).

No novo ambiente de negociação, investidores poderão comprar ações já emitidas pela companhia na B3 (Brasil) e convertê-las em ADRs para serem negociados posteriormente nos Estados Unidos, em dólares americanos.

A liquidação e a entrega seguirão os padrões locais. Cada ADR listado no mercado OTCQX, sob o código MLIZY, corresponderá a duas ações da Companhia negociadas na B3, sob o código CASH3.

Segundo a companhia, o OTCQX Markets é o segmento de mais alto nível de governança e compliance da OTC Markets Group.

“Essa iniciativa integra a estratégia da companhia de ampliar sua presença junto a investidores internacionais, aumentar a visibilidade de suas ações e viabilizar futuras operações financeiras na região”, escreveu a Méliuz em fato relevante.

O movimento fortalece a execução de sua estratégia como 'Bitcoin Treasury Company', com foco no aumento contínuo do número de Bitcoin por ação (Bitcoin Yield positivo) ao longo do tempo.

Para o BTG Pactual, engajar a base global de investidores de BTC Treasury Companies na tese da Méliuz é essencial para o sucesso da nova estratégia. Entretanto, não se sabe se a listagem offshore será suficiente para atingir esse objetivo.

“Mas certamente é um passo na direção correta”, afirmam os analistas Ricardo Buchpiguel, Eduardo Rosman e Thiago Paura.

A Méliuz também enfatizou que ter ações negociadas nos EUA não altera a negociação no Brasil.

Por que listar na OTC Markets?

A OTC Markets é uma bolsa regulada que negocia mais de 12 mil ativos dos EUA e de outros países, movimentando cerca de US$ 2,2 bilhões por dia. Ela possui diferentes níveis de listagem, e a Méliuz está no mais alto, o OTCQX, que exige forte governança e transparência.

Mais barata e simples que bolsas como a NYSE, a OTC Markets facilita o acesso de empresas menores e pode atrair investidores estrangeiros que não operam na B3. Com a listagem, parte das ações da Méliuz poderá ser negociada nos EUA, e formadores de mercado poderão comprar papéis no Brasil para vendê-los lá, aumentando a liquidez e permitindo arbitragem entre os dois mercados.

“A listagem na OTC Markets pode facilitar o investimento estrangeiro na Méliuz, especialmente de investidores que não possuem estrutura legal para operar diretamente na B3. Após a listagem nos EUA, a Méliuz poderá migrar parte do seu free float para o novo mercado, conforme a demanda de investidores internacionais.”

Preço-alvo de R$ 9

O BTG Pactual acredita a empresa entregará R$ 65 milhões de EBITDA neste ano – porém, tem uma visão mais conservadora na conversão de EBITDA em fluxo de caixa. Como resultado, avaliam o negócio de cashback em R$ 350 milhões (5,4x EV/EBITDA).

Com o fraco desempenho das ações, o banco reduziu a expectativa de captação para aquisições de BTC para R$ 600 milhões em cinco anos. Com isso, e ao atualizar o horizonte para meados de 2026, o preço-alvo caiu de R$ 10 para R$ 9 – mas está como opção de compra.

“A curva de probabilidade sobre onde o papel pode ser negociado é tão ampla que o preço-alvo deve ser visto mais como um valor teórico, calculado para incorporar alguns dos principais riscos e oportunidades da tese”, afirmam.

A estratégia de BTC Treasury Company ainda está em estágio inicial, mas, se bem-sucedida, pode gerar forte valorização, seguindo exemplos de empresas internacionais como Strategy e MetaPlanet, conclui o banco.