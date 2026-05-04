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Carteirinha de estudante: como emitir sem estar numa faculdade?

A Lei da Meia-Entrada não exige graduação — cursos técnicos, EJA e pós-graduação EAD também dão direito ao Documento Nacional do Estudante

Carteirinha de estudante: quem pode emitir o documento sem estar na faculdade e como solicitar pela internet (Reprodução/UNE)

Carteirinha de estudante: quem pode emitir o documento sem estar na faculdade e como solicitar pela internet (Reprodução/UNE)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 4 de maio de 2026 às 10h34.

Pagar metade do ingresso no cinema ou num show depende de uma carteirinha de estudante válida — e muita gente acredita que o documento exige matrícula numa faculdade, mas não é o caso.

A Lei nº 12.933/2013, que regulamenta a meia-entrada no Brasil, garante o benefício a qualquer pessoa matriculada em instituição de ensino reconhecida pelo MEC, do ensino fundamental à pós-graduação, passando por cursos técnicos e pela modalidade EAD.

O caminho para emitir a carteirinha de estudante sem estar numa universidade envolve dois passos: encontrar um curso elegível e solicitar o Documento Nacional do Estudante (DNE) pelas entidades autorizadas. Confira quais formações dão direito ao documento, como fazer a solicitação e quais armadilhas evitar.

Quais cursos dão direito à carteirinha de estudante?

A legislação brasileira usa como base o Título V da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) para definir quem é considerado estudante para fins de meia-entrada. O critério é o vínculo com o ensino formal regulamentado pelo MEC.

As modalidades que garantem o direito à carteirinha de estudante incluem: educação infantil, ensino fundamental e médio (inclusive EJA); cursos técnicos de nível médio oferecidos por Institutos Federais, ETECs, SENAI e SENAC; graduação e pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado), tanto presencial quanto a distância.

Para quem não está em nenhuma dessas modalidades, a alternativa mais acessível são os cursos técnicos gratuitos oferecidos pelos Institutos Federais e por redes estaduais de educação profissional. A matrícula nesses cursos gera comprovante válido para a emissão do DNE.

Cursos que não garantem a meia-entrada

Cursos livres — como oficinas de artesanato, culinária e workshops de curta duração — não fazem parte do ensino formal. O mesmo vale para cursos de idiomas em escolas particulares e cursinhos preparatórios para vestibular ou concurso público.

Formações com carga horária inferior a 360 horas e sem vínculo com o sistema educacional regulamentado pelo MEC ficam fora das regras da meia-entrada.

E os cursos gratuitos online do MEC funcionam para a carteirinha?

Plataformas como o Aprenda Mais, mantida pelo MEC em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), oferecem cursos online gratuitos de qualificação profissional com certificado. O problema é que a própria plataforma classifica seus cursos como formação inicial e continuada (FIC), com cargas horárias que vão de 20 a 60 horas.

Na página de perguntas frequentes do Aprenda Mais, o MEC afirma que a carteira de estudante pode ser emitida apenas para alunos da educação básica, técnico ou superior — e que os cursos da plataforma não se enquadram nessas categorias.

Apesar disso, algumas entidades emissoras de carteirinhas aceitam o comprovante de matrícula desses cursos para emitir o documento. A aceitação, porém, não é universal. Estabelecimentos podem recusar carteirinhas emitidas com base em cursos FIC, já que a legislação vincula o benefício ao ensino formal previsto na LDB.

Quem busca uma carteirinha de estudante aceita sem ressalvas deve priorizar a matrícula em cursos técnicos regulares de Institutos Federais ou redes estaduais de educação profissional, que têm reconhecimento inequívoco pela legislação.

Como solicitar o Documento Nacional do Estudante

O DNE é emitido pelas entidades estudantis autorizadas: UNE (ensino superior), UBES (ensino fundamental, médio e técnico) e ANPG (pós-graduação). A solicitação é feita pela internet, no site documentodoestudante.com.br, e segue estas etapas:

  1. Criar uma conta no site e preencher os dados pessoais (nome, CPF, data de nascimento);
  2. Informar o endereço para recebimento da versão física e escolher a forma de pagamento — Pix, cartão de crédito ou boleto;
  3. Enviar uma foto no padrão 3x4, tirada no ato da solicitação, e a imagem de um documento de identidade (frente e verso);
  4. Anexar o comprovante de matrícula atualizado do curso. Não é necessário ter concluído a formação — a matrícula ativa já é suficiente.

O valor do DNE em maio de 2026 é de aproximadamente R$ 45, mais o custo do frete para envio da versão física. Pagamentos por Pix e cartão têm confirmação imediata; boletos podem levar até cinco dias úteis.

Após a aprovação dos documentos, o estudante recebe uma versão digital provisória por e-mail, que já pode ser usada para comprar ingressos com meia-entrada enquanto a carteirinha física não chega.

Qual a validade da carteirinha de estudante?

O DNE emitido em 2026 tem validade até 31 de março de 2027, conforme determina o parágrafo 6º do artigo 1º da Lei nº 12.933/2013. Após essa data, é necessário solicitar um novo documento para o período seguinte.

A versão digital da carteirinha também é aceita para comprovar o direito à meia-entrada, desde que esteja dentro do prazo de validade e possa ser apresentada no celular no momento da compra ou na entrada do evento.

Alternativa para jovens de baixa renda sem matrícula

Jovens entre 15 e 29 anos que pertencem a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e estão inscritos no CadÚnico podem emitir o ID Jovem pelo site do Governo Federal. O documento garante meia-entrada e vagas gratuitas em transporte interestadual, sem a necessidade de estar matriculado em nenhum curso.

Quanto custa a meia-entrada e onde ela vale?

O desconto de 50% garantido pela carteirinha de estudante se aplica a cinemas, teatros, shows, festivais, museus, exposições e eventos esportivos. Os estabelecimentos podem reservar até 40% dos ingressos de cada sessão ou evento para meia-entrada, conforme previsto na legislação.

O benefício exige a apresentação do DNE válido — físico ou digital — no momento da compra do ingresso ou na portaria do evento. Carteirinhas emitidas por entidades não autorizadas ou fora do prazo de validade podem ser recusadas.

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