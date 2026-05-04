Melhores robôs aspiradores que passam pano em 2026: 5 modelos com bom custo-benefício

Aspirar o chão e passar pano costumavam ser duas tarefas separadas e que tomavam bastante tempo. Os robôs aspiradores 2 em 1 eliminaram essa divisão: num único ciclo, o aparelho aspira a sujeira com escova rotativa e, ao mesmo tempo, umedece um pano de microfibra preso à base para remover manchas do piso.

Os modelos vendidos no Brasil em 2026 variam de versões simples — com navegação por sensores infravermelhos e controle por botão físico — até opções com mapeamento a laser (LiDAR), controle por aplicativo e até base autolimpante. O preço parte de cerca de R$ 250 e pode ultrapassar R$ 2.800.

Como funciona a limpeza com pano nos robôs aspiradores

O sistema mais comum usa um reservatório de água embutido que libera líquido de forma controlada sobre um pano fixo na parte inferior do robô.

O aparelho arrasta esse pano pelo chão enquanto aspira, o que funciona bem para manutenção diária em pisos lisos como porcelanato, cerâmica e laminado.

Modelos mais avançados trocam o pano fixo por discos rotativos — dois mops que giram em alta velocidade e esfregam o piso com pressão mecânica. Enquanto o pano fixo mantém o chão limpo entre faxinas, os discos rotativos conseguem remover manchas que o pano passivo não tira.

Para quem vale a pena comprar?

Robôs 2 em 1 fazem mais sentido para quem mora em imóveis com piso frio ou laminado, tem animais de estimação (pelos se acumulam rápido) ou busca reduzir o tempo gasto com limpeza diária.

Em apartamentos de até 100 m², a maioria dos modelos dá conta de um ciclo completo com uma única carga de bateria. Ele cuida da manutenção e faz isso todos os dias sem supervisão, o que reduz a necessidade de limpezas profundas.

O que avaliar antes de escolher um modelo

Navegação: modelos com sensores infravermelhos andam em padrão aleatório e podem deixar áreas sem cobertura. Aparelhos com LiDAR (laser) mapeiam a casa, traçam rotas otimizadas e permitem definir zonas proibidas pelo aplicativo;

modelos com sensores infravermelhos andam em padrão aleatório e podem deixar áreas sem cobertura. Aparelhos com LiDAR (laser) mapeiam a casa, traçam rotas otimizadas e permitem definir zonas proibidas pelo aplicativo; Sucção: medida em Pa (pascal). Para casas sem carpete, 2.000 Pa bastam. Quem tem tapetes ou pets deve buscar 4.000 Pa ou mais — a potência extra garante que pelos e partículas incrustadas sejam removidos;

medida em Pa (pascal). Para casas sem carpete, 2.000 Pa bastam. Quem tem tapetes ou pets deve buscar 4.000 Pa ou mais — a potência extra garante que pelos e partículas incrustadas sejam removidos; Autonomia da bateria: o mínimo aceitável para um apartamento médio (60–80 m²) gira em torno de 90 minutos. Casas maiores pedem 130 minutos ou mais por carga;

o mínimo aceitável para um apartamento médio (60–80 m²) gira em torno de 90 minutos. Casas maiores pedem 130 minutos ou mais por carga; Tipo de mop: pano fixo é mais barato e simples de manter; discos rotativos limpam com mais eficiência, mas encarecem o aparelho e exigem troca periódica dos mops.

Melhores robôs aspiradores que passam pano em 2026

1. WAP Robot W90 — a partir de R$ 250

O W90 é o ponto de entrada mais barato para quem quer um robô que varre, aspira e passa pano. Tem 30 W de potência, navegação aleatória por sensores infravermelhos, autonomia de cerca de 1h40 e altura de 8 cm — suficiente para passar sob a maioria dos sofás.

Não tem aplicativo nem Wi-Fi: o acionamento é por botão físico. Funciona bem em apartamentos pequenos e planos, mas a navegação sem mapeamento faz com que ele passe mais de uma vez pelo mesmo trecho e ignore outros. O reservatório de 250 ml (poeira) é lavável. Garantia WAP de 1 ano.

2. Electrolux ERB30 — a partir de R$ 700

Opção intermediária de uma marca com assistência técnica espalhada pelo Brasil. O ERB30 oferece navegação por sensores, autonomia de cerca de 2h20, controle remoto e base de carregamento inclusa. A sucção fica na faixa dos 1.500 Pa, adequada para pisos lisos e poeira leve.

O diferencial é a tranquilidade da rede Electrolux para peças de reposição e suporte técnico — um ponto fraco de marcas importadas sem representação oficial ampla.

3. Xiaomi Robot Vacuum S10 — a partir de R$ 1.280

Considerado por publicações especializadas como o melhor equilíbrio entre preço e recursos. Tem navegação LiDAR com mapeamento preciso, 4.000 Pa de sucção, bateria de 3.200 mAh com autonomia de até 130 minutos (modo padrão) e reservatório 2 em 1 (pó e água).

O controle é feito pelo aplicativo Xiaomi Home, que permite agendar limpezas, criar zonas proibidas e ajustar o nível de água do mop. O pano é fixo, o que limita a remoção de manchas mais pesadas.

4. Xiaomi Robot Vacuum S20+ — a partir de R$ 1.800

O salto do S10 para o S20+ está no sistema de mop: em vez de pano fixo, o S20+ usa dois discos rotativos que esfregam o piso em alta velocidade. Isso permite remover sujeiras que robôs com pano passivo não conseguem.

Mantém a navegação LiDAR, controle por app e sucção de 5.000 Pa. A autonomia chega a cerca de 150 minutos. Indicado para quem prioriza a função de passar pano e quer resultado visível sem complementar com faxina manual.

5. Liectroux G7 — a partir de R$ 2.799

O modelo mais completo da lista. Além de aspirar e passar pano, o G7 inclui base autolimpante: ao terminar o ciclo, o robô retorna à base, esvazia o reservatório de poeira num saco de 3 litros (capacidade para cerca de 60 dias) e recarrega.

A sucção chega a 6.500 Pa, a bateria de 5.200 mAh entrega até 180 minutos de autonomia e a navegação por LiDAR cria até cinco mapas salvos — útil para casas com mais de um andar. Compatível com Alexa, Google Assistente e app próprio. A marca tem representação oficial no Brasil com garantia de 12 meses.

Como manter o robô aspirador funcionando bem

Peças de desgaste (escovas laterais, filtro HEPA, panos de microfibra) precisam de troca periódica. A frequência depende do uso, mas a referência média é a cada dois ou quatro meses para escovas e filtros.

Antes de comprar, vale verificar a disponibilidade de peças de reposição da marca escolhida em marketplaces como Amazon e Mercado Livre — marcas com pouca presença no Brasil podem dificultar a manutenção a longo prazo.

O pano do mop deve ser lavado após cada uso para evitar acúmulo de bactérias. Modelos com mop descartável existem, mas geram custo recorrente, e a maioria dos robôs vendidos no Brasil usa pano lavável de microfibra.