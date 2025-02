Apple pode integrar Gemini AI no Apple Intelligence

A Apple está testando a integração do Gemini AI, da Google, ao seu sistema Apple Intelligence. A novidade pode chegar nas atualizações do iOS 18.4 ou 18.5, permitindo aos usuários escolher entre diferentes modelos de IA.

A iniciativa amplia a oferta de inteligência artificial no ecossistema Apple, enquanto a aguardada Siri AI ainda não está pronta. Atualmente, nos países com Apple Intelligence ativo, já é possível utilizar o ChatGPT para responder perguntas que a Siri não consegue atender.

A tendência é que, no futuro, a escolha da IA preferida seja tão acessível quanto selecionar um navegador ou app de e-mail padrão no iPhone. Na Europa, porém, o Apple Intelligence ainda não está disponível, e a principal mudança recente foi a remoção da criptografia end-to-end do iCloud no Reino Unido.