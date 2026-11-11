Do Iguaçu à Amazônia: hotéis para ficar dentro da natureza

Muitos dos principais hotéis do país estão cercados por fauna e flora exuberantes, que se integram à arquitetura e funcionam como extensão da experiência, observa o ranking Casual EXAME 50 Melhores Hotéis do Brasil, que chega à terceira edição. A lista foi definida por 34 especialistas, entre jornalistas, críticos e influenciadores de turismo e estilo de vida. Cada jurado indicou dez hotéis, em ordem de preferência, nos quais se hospedou ou com os quais teve contato profissional ao longo do último ano.

A seleção abaixo reúne endereços da lista em que a natureza é protagonista, da Mata Atlântica ao Pantanal, à Amazônia e ao Cerrado.

1º Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel (Foz do Iguaçu, PR)

Piscina do Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, 1º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

O primeiro colocado do ranking é o único hotel instalado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, cercado por 185 mil hectares de Mata Atlântica e diante de 275 quedas d'água. Os hóspedes podem acessar a área das quedas antes da abertura e depois do fechamento do parque, quando as trilhas ficam praticamente vazias. O edifício de 1958, projetado por Ângelo Alberto Murgel, foi pensado para se integrar à paisagem, e a natureza também aparece nos interiores, com pinturas de Ludmilla de Montes e Romilda Patez.

13º Estância Caiman (Miranda, MS)

Suíte da Casa Caiman, na Estância Caiman, 13º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

No Pantanal Sul, 53 mil hectares formam o cenário deste lodge onde, há quase 40 anos, biodiversidade, cultura pantaneira e safári convivem. A Casa Caiman tem 18 suítes com varanda, e duas villas privativas ampliam a hospedagem. Safáris em 4x4, focagens, canoagem e caminhadas preenchem os dias, com guias que aproximam os hóspedes da vida selvagem por meio do Onçafari e do Instituto Arara-Azul. Foi ali que a reintrodução pioneira de onças na natureza virou documentário da BBC, narrado por David Attenborough.

15º Awasi Santa Catarina (Governador Celso Ramos, SC)

Piscina com vista para a baía no Awasi Santa Catarina, 15º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

Em uma península coberta pela Mata Atlântica, 25 villas privativas descem pela encosta até uma enseada da Costa Esmeralda, com piscinas aquecidas. Em meio ao verde, o centro de bem-estar oferece tratamentos La Mer, única colaboração da marca com um hotel no Brasil. A chef Dani Damasceno comanda três restaurantes com pescados locais e ingredientes da horta. No programa Fully Hosted, cada villa tem guia e 4x4 exclusivos para passeios de barco, trilhas e praias.

17º Clara Arte Resort (Brumadinho, MG)

Quarto do Clara Arte Resort, com varanda e vista para a mata, 17º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

Dormir no único hotel dentro de Inhotim muda a relação com o museu a céu aberto: os hóspedes têm acesso incluído e roteiros exclusivos às segundas e terças, quando as galerias fecham. Os 46 bangalôs modernistas, com varandas para o verde e banheiras de pedra-sabão, misturam design brasileiro, obras do acervo e artesanato mineiro. Dá até para nadar em uma obra de José Patrício. A Ala Galeria acrescentou 30 suítes, cada uma com uma obra da edição Múltiplo Tunga.

21º Mirante do Gavião Amazon Lodge (Novo Airão, AM)

Mirante do Gavião Amazon Lodge, às margens do Rio Negro, 21º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Jean Dallazem/Divulgação)

O Rio Negro é a grande companhia deste lodge diante do arquipélago de Anavilhanas. Inspirado nos barcos amazônicos, o projeto do Atelier O'Reilly traz curvas, treliças e madeira trabalhada por mestres da carpintaria naval local. São apenas 13 acomodações, e as Casas na Árvore sobem até um mirante particular sobre a floresta. No Camu-Camu, Debora Shornik assina cozinha amazônica contemporânea, e a Katerre, que deu origem ao hotel, leva a expedições de barco.

24º Ibiti Projeto (Lima Duarte, MG)

Engenho Lodge, uma das hospedagens do Ibiti Projeto, 24º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

O Ibiti é um mundo à parte em seis mil hectares ao redor do Parque Estadual do Ibitipoca. No Engenho, um casarão de 1715 tem oito suítes e piscina natural, e em Mogol há casas, cabanas, lofts e refúgios isolados a quase 1.500 metros. Cavalos e e-bikes levam a cachoeiras, piscinas naturais e à Praia do Mogol, de areia branca de quartzito. O trabalho de rewilding inclui a reintrodução do ameaçado muriqui-do-norte, com envolvimento das comunidades locais.

28º Juma Amazon Lodge (Autazes, AM)

Chegar já faz parte da viagem: são cerca de três horas desde Manaus, entre estrada e lancha, passando pelo Encontro das Águas. Às margens do Rio Juma, 20 bangalôs erguidos sobre palafitas, na altura das copas, acompanham as cheias da floresta. De canoa, a pé ou de barco, dá para ver o amanhecer, pescar piranhas, admirar a gigantesca sumaúma e sair à noite em busca da fauna. Na volta, a piscina flutuante é abastecida pela própria água do Juma.

44º Pousada Trijunção (Cocos, BA)

Na divisa de Bahia, Goiás e Minas Gerais, a Trijunção recebe poucos hóspedes em 28 mil hectares de Cerrado. O ponto forte são as saídas com pesquisadores e guias para acompanhar o monitoramento do lobo-guará, observar o raro jacaré-anão, fazer trilhas botânicas ou safáris noturnos. A fazenda mantém projetos com Onçafari e Embrapa e forma um corredor ecológico com o Parque Nacional Grande Sertão Veredas.

45º Anavilhanas Jungle Lodge (Novo Airão, AM)

Do bar flutuante, basta descer para mergulhar nas águas mornas e escuras do Rio Negro, diante do labirinto de ilhas de Anavilhanas. Passarelas de madeira levam às 24 acomodações em palafitas sob as copas; nos Bangalôs, paredes de vidro em 180 graus deixam a cama cercada de verde. De canoa, os passeios entram nos igapós, saem à noite em busca da fauna e chegam a comunidades ribeirinhas. Empresa B certificada, o lodge preserva 520 hectares e tem 85% da equipe formada por moradores da região.

50º Parador Cambará do Sul (Cambará do Sul, RS)

Pioneiro do glamping no Brasil, o Parador começou com barracas de luxo inspiradas nos lodges africanos e levou o conceito aos Casulos de madeira, com grandes superfícies de vidro e hidromassagem no deck diante do Rio Camarinhas. A fazenda fica a poucos quilômetros dos cânions Itaimbezinho e Fortaleza, que também podem ser vistos do alto em voo de balão. Cavalgadas percorrem os Campos de Cima da Serra e, à noite, vinhos da região acompanham a fogueira.

Confira o ranking completo dos 50 melhores hotéis do Brasil no especial da EXAME Casual.