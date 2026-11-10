Gigante dos projetores, Epson estreia painéis de LED no Brasil para enfrentar marcas coreanas

A Epson, fabricante japonesa que lidera há 25 anos o mercado mundial de projetores, estreia nesta terça-feira, 10, no mercado brasileiro de painéis de LED de grande formato. São telas que formam a imagem diretamente com LEDs, sem projetor nem tela de projeção, e que chegam montadas de fábrica para instalação fixa em lojas, universidades e empresas.

A série LE-C1 chega aos distribuidores autorizados em novembro com três modelos: dois Full HD, de 135 e 162 polegadas, e um 4K de 135 polegadas. A Epson não divulga os preços no Brasil. Nos Estados Unidos, onde a linha está à venda desde setembro, revendedores anunciam os painéis de cerca de US$ 40 mil, no modelo Full HD de 135 polegadas, a US$ 119 mil, no 4K.

A novidade não está só no produto, mas em quem o vende. A estreia em LED é a resposta da maior fabricante de projetores a um mercado que encolhe: as vendas globais de projetores caem ano após ano, pressionadas justamente por telas planas e painéis de LED.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Gabriel Gonçalves, gerente de produto da Epson para dvLED, sigla em inglês para LED de visão direta, na América do Norte e na América Latina, disse que a decisão acompanha a demanda por telas de grande formato nas Américas. A empresa quer aproveitar a base de clientes e a rede de distribuidores e de assistência técnica que já atende o negócio de projetores.



"A força da marca Epson, sua base de clientes e sua rede de canais oferecem uma base sólida para essa expansão", afirma Gonçalves.

Por que a maior fabricante de projetores agora vende telas de LED

A Epson tem 53,4% do mercado mundial de projetores com brilho a partir de 500 lúmens, segundo a consultoria britânica Futuresource, com dados do ano fiscal encerrado em março de 2026. É a maior fatia já registrada pela empresa.

O problema é o tamanho do bolo. No segundo trimestre de 2025, os embarques globais de projetores caíram 24,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a mesma Futuresource. A consultoria atribui a queda à "pressão intensa de telas planas, LEDs e mudanças no comportamento dos compradores" e prevê que o volume de projetores siga em queda no longo prazo.

Para a Futuresource, o LED deve se tornar o formato de tela mais valioso do mercado corporativo até 2029.

Nas empresas, os projetores ainda movimentam cerca de US$ 4 bilhões por ano, de um mercado de telas corporativas de US$ 6,6 bilhões, segundo a consultoria. A queda no custo de produção dos painéis de LED é o que vem acelerando a troca.

A Epson diz que os projetores seguem no portfólio para aplicações que exigem flexibilidade de tamanho e de superfície, como salas que mudam de configuração ou projeções em paredes irregulares. O LED entra para os casos em que o cliente quer uma tela fixa, grande e que funcione com a luz acesa.

Onde a Epson quer instalar os painéis

A fabricante vê espaço em três frentes: varejo, ensino superior e escritórios. No varejo, quer atender marcas e grandes redes que usam vitrines e áreas de circulação para exibir campanhas e destacar produtos. Nas universidades, o foco está em áreas comuns, como recepções, saguões e auditórios.

Instalação de painel de grande formato da Epson voltada para o setor de ensino superior e auditórios corporativos. (Divulgação/Epson)

"O foco está em aplicações que exigem uma solução permanente, de grande formato, com alta visibilidade e implementação e operação mais simples", afirma Gonçalves.

No varejo, a aposta acompanha o avanço da publicidade em telas fora de casa. A mídia digital exterior, que inclui painéis em ruas, shoppings e lojas, movimentou R$ 4,4 bilhões no Brasil em 2025, segundo o IAB Brasil, associação do setor de publicidade digital, em parceria com o Ibope. Foi a primeira vez que o estudo mediu o segmento.

Nas universidades e escritórios, a demanda vem da modernização de auditórios e salas de reunião. A digitalização do ensino superior e a troca de sistemas de visualização nas empresas estão entre os motores de crescimento do mercado de LED apontados pela consultoria Omdia.

O que é um painel dvLED e o que muda em relação ao projetor

Os painéis dvLED formam a imagem diretamente com LEDs, sem a luz de um projetor rebatida numa tela. Também podem cobrir grandes superfícies sem as molduras que separam as telas de um videowall convencional, montado com vários monitores lado a lado.

A linha da Epson foi desenvolvida para ambientes internos com muita luz, como vitrines e saguões, e chega a 600 nits de brilho. Os painéis usam a tecnologia COB, sigla em inglês para chip na placa, em que os LEDs são encapsulados diretamente na placa e ficam protegidos contra toques e impactos.

Outra escolha da Epson foi dispensar sistema operacional embarcado. Segundo a empresa, isso reduz a manutenção e os riscos de segurança, já que o painel não precisa de atualizações de software. O conteúdo vem de um computador ou player externo ligado por HDMI.

A principal medida para comparar esses painéis é a distância entre os pixels, em milímetros.

Quanto menor a distância entre os pixels, mais de perto a tela pode ser vista sem que os pontos da imagem se destaquem.

Nos modelos Full HD da Epson, essa distância é de 1,56 milímetro, no de 135 polegadas, e de 1,88 milímetro, no de 162. No modelo 4K, cai para 0,78 milímetro, o que permite ver a imagem nítida a poucos metros, como numa sala de reunião.

A competição com as coreanas

A Epson aposta em um pacote que vai da montagem à assistência técnica. "Ao reunir painel, processamento, instalação, configuração e suporte em uma única proposta, a Epson simplifica a gestão, otimiza a execução e oferece maior previsibilidade em todas as etapas", diz Gonçalves.

O formato integrado, porém, já faz parte da oferta das concorrentes no Brasil. A Samsung vende a linha The Wall All-in-One, com módulos pré-configurados para facilitar a montagem e opção de 146 polegadas. A LG oferece painéis Full HD de 136 e de 163 polegadas para ambientes internos, com controladora integrada e o sistema webOS embarcado. O de 163 polegadas disputa diretamente com o maior modelo da Epson.

No mundo, a concorrência é ainda mais concentrada no topo. As chinesas Leyard e Unilumin e a sul-coreana Samsung responderam juntas por 48,5% dos embarques de telas de LED com distância entre pixels de 0,60 a 0,99 milímetro no primeiro trimestre de 2026, segundo a Omdia. É a faixa em que se encaixa o modelo 4K da Epson.

Esse é também o pedaço do mercado que mais cresce. Os embarques nessa faixa aumentaram 11,6% em relação ao primeiro trimestre de 2025, enquanto a receita global do mercado de telas de LED caiu 2,3%, a primeira queda desde 2022. A Omdia atribui o recuo da receita à queda de preços na faixa de 1 a 2 milímetros, a maior do mercado em faturamento.

O cenário de custos, por outro lado, está mudando. Segundo Cindy Liu, analista sênior da Omdia, os fabricantes de telas de LED começaram a reajustar preços em abril de 2026, pressionados pelo frete mais caro, por prazos de entrega mais longos e pela alta de componentes como placas de circuito e chips.

Instalação de painel de grande formato da Epson em sala de reuniões de ambiente corporativo. (Divulgação/Epson)

Quando a linha chega e quais são os próximos passos

O Brasil inaugura a operação latino-americana com um lançamento em São Paulo. O México recebe a linha dois dias depois, em 12 de novembro. Segundo Gonçalves, os dois países foram escolhidos pela escala de seus mercados.

A série começou a ser vendida nos Estados Unidos e no Canadá em setembro. A previsão, de acordo com o executivo, é chegar aos demais países da América Latina em meados de 2027.

A Epson afirma que investe em atendimento técnico local e no treinamento da rede credenciada. A companhia não divulga os preços por país nem as metas de receita, vendas ou instalações.

Segundo Gonçalves, a meta para os dois primeiros anos no Brasil é firmar a marca no segmento de painéis profissionais integrados. "A tendência, no entanto, é que o portfólio evolua gradualmente para soluções modulares nos próximos anos, ampliando as possibilidades de aplicação", afirma.

Na prática, a Epson entra no LED para não perder o cliente que hoje compra projetor e amanhã pode trocá-lo por uma tela. A vantagem está na rede de revendas e na assistência técnica que já tem no país. O desafio é convencer esse cliente a comprar o painel de quem, até aqui, só vendia projetores, num mercado em que Samsung e LG já estão instaladas.