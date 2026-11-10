Trocar mensagens no WhatsApp é só o começo do que entrega o celular previsto para os senadores. A nova contratação de telefonia do Senado inclui 95 iPhones da linha Pro com pelo menos 512 GB de armazenamento. O modelo esperado para a entrega é o iPhone 18 Pro, vendido por R$ 13.499 nessa capacidade na loja brasileira da Apple.

A configuração reúne processador de ponta, câmeras com recursos profissionais e espaço para guardar uma quantidade considerável de fotos, vídeos e documentos. A escolha coloca a comunicação parlamentar na faixa premium do mercado.

O preço da vitrine, porém, precisa ser separado da conta pública. A licitação estima R$ 6.045.048 por quatro anos de serviços, com celulares cedidos em comodato. A linha associada ao iPhone foi orçada em R$ 582,74 por mês, incluindo voz, dados e aparelho. Não se trata de uma compra unitária por R$ 13.499.

Qual iPhone está previsto no edital?

O edital da contratação nº 290/2026 traz o iPhone 17 Pro como referência técnica, mas determina o fornecimento da atualização mais recente da família iPhone Pro na entrega. Uma nota do documento prevê o iPhone 18 Pro de 512 GB para o fornecimento em janeiro de 2027.

O conjunto mínimo descrito inclui sistema iOS 26 ou superior, processador A19 Pro, armazenamento de 512 GB, tela OLED de 6,3 polegadas, câmera principal de 48 megapixels e frontal de 18 megapixels. Como a exigência é da geração Pro mais recente, essas referências não significam que a operadora poderá entregar um 17 Pro antigo no lugar do modelo atualizado.

O que há de premium nessa configuração?

O iPhone 18 Pro lançado em setembro avança sobre essa base. Segundo as especificações da Apple, os principais recursos são:

Chip A20 Pro: processador voltado também a jogos, edição de imagem e recursos de inteligência artificial, acompanhado de refrigeração por câmara de vapor.

processador voltado também a jogos, edição de imagem e recursos de inteligência artificial, acompanhado de refrigeração por câmara de vapor. Armazenamento de 512 GB: o dobro dos 256 GB da versão de entrada, com mais espaço local para arquivos e aplicativos. Armazenamento não deve ser confundido com memória RAM.

o dobro dos 256 GB da versão de entrada, com mais espaço local para arquivos e aplicativos. Armazenamento não deve ser confundido com memória RAM. Tela OLED de 6,3 polegadas: painel Super Retina XDR para visualizar documentos, fotos e vídeos.

painel Super Retina XDR para visualizar documentos, fotos e vídeos. Câmeras de 48 MP: a principal tem abertura variável, que regula a entrada de luz. Há gravação em 4K e formatos voltados à produção profissional de vídeo.

a principal tem abertura variável, que regula a entrada de luz. Há gravação em 4K e formatos voltados à produção profissional de vídeo. Conectividade: 5G, Wi-Fi 7 e USB-C com transferência de dados de até 10 Gb/s.

Na avaliação dos novos aparelhos feita pela EXAME, câmera, processamento de IA e refrigeração estão entre as mudanças em relação à geração anterior. São recursos que ampliam a capacidade para tarefas bem mais exigentes que uma conversa por mensagem.

Precisa de tudo isso para usar WhatsApp?

O próprio WhatsApp informa compatibilidade com iPhones que executam iOS 15.1 ou posterior, com elevação do mínimo para iOS 15.5 em 30 de novembro de 2026. Portanto, a geração mais recente da linha Pro não é requisito para instalar o aplicativo.

Isso não permite prometer que um celular nunca travará: o funcionamento depende também de software, conexão, espaço disponível e condições de uso. A comparação mostra apenas a distância entre o requisito de um mensageiro e a configuração premium prevista para os parlamentares.

O que entra na conta do Senado?

Além das 95 linhas com iPhone e franquia mínima de 100 GB, a contratação prevê 330 smartphones de outra categoria, 100 modems e 150 chips avulsos. O pacote é estimado para 48 meses. Os valores do edital são referências da licitação, não confirmação de gasto já realizado.

O Senado informou que os iPhones se destinam a senadores e a alguns diretores. A Casa justificou a manutenção da marca pela compatibilidade com o padrão adotado desde 2022 e pela migração de aplicativos e dados. Também afirmou que o comodato busca reduzir custos de manutenção e substituição dos aparelhos.

A justificativa explica a continuidade do sistema. A configuração mostra o nível escolhido para essa continuidade: a linha profissional mais recente da Apple, com armazenamento acima da versão de entrada.

Perguntas frequentes

＋ Quanto custa o iPhone previsto para senadores? O iPhone 18 Pro com 512 GB custa R$ 13.499 na loja brasileira da Apple. Esse é o preço de varejo, diferente da mensalidade estimada do pacote de telefonia do Senado.

＋ O Senado vai comprar os aparelhos? O edital prevê comodato: a operadora fornece os equipamentos para uso durante o contrato. A estimativa de R$ 6,04 milhões inclui serviços de telefonia por quatro anos e outros dispositivos.