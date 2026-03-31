O segredo das 9h41: por que todas fotos do iPhone têm o mesmo horário?

Por trás de dois números em uma tela, a Apple escolheu esconder uma mensagem que remete ao passado, como uma homenagem e lembrança histórica. Hoje, qualquer foto de campanha publicitária da marca que destaque a tela da maioria dos aparelhos mostra que o relógio sempre marca a mesma hora: 9:41.

O motivo é bem simple. Foi exatamente, ou quase, neste horário que Steve Jobs, fundador da empresa, subia ao palco da conferência Macworld Expo em 9 de janeiro de 2007 para apresentar o iPhone, produto que classificou como o responsável por “revolucionar” o mercado de dispositivos móveis. E Jobs, que entendia de palco como poucos e já esperava as pausas para as sequências de aplausos, havia planejado cada segundo daquele evento como se fosse uma peça de teatro. A exibição ocorreu 40 minutos após o início da transmissão; dessa forma, quando o público viu a imagem oficial do dispositivo pela primeira vez, o horário na tela estava coincidindo com o horário real do relógio de quem estava na plateia.

A ideia partiu de um desejo de criar uma ilusão de realidade: os membros da audiência encaravam a tela do produto no telão e, ao mesmo tempo, olhavam para o próprio relógio, exibindo os mesmos números. Mesmo após 50 anos de existência da empresa, a tradição de honrar o passado se mantém.

Mas 9:41 não foi sempre o ‘número mágico’ da Apple. Quando a apresentação de Jobs sobre o iPhone aconteceu, a hora marcava 9:42, sendo este o horário em destaque nos primeiros materiais publicitários. Entretanto, uma mudança no padrão aconteceu quando foi lançado o iPad: a hora 9:41 finalmente se tornou símbolo da marca.

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Mudança de um minuto

Scott Forstall, um dos responsáveis pelo desenvolvimento do sistema operacional da Apple, revelou em 2010 que o horário 9h41 tinha ligação direta com os eventos da empresa, explicando que a Apple programava a grande revelação para acontecer após exatos 40 minutos do início da transmissão. O ajuste singelo de apenas um minuto foi feito somente para garantir que a sincronia ficasse ainda mais precisa.

"Quando a imagem grande do produto aparece na tela, queremos que o tempo mostrado esteja próximo do tempo real nos relógios do público. Mas sabemos que não chegaremos exatamente aos 40 minutos", comentou Forstall em conversa com Jon Manning, desenvolvedor da Secret Lab.

O que torna essa história especialmente fascinante é que ela não para no celular. A afinidade da Apple pelo 9:41 é evidente em grande parte da sua linha de produtos, até em MacBooks. Até fotos do site oficial mostrando o OS X Mavericks rodando em um MacBook Air, por exemplo, exibem o mesmo horário. Cada imagem, cada banner, cada embalagem guarda esse número como uma assinatura discreta, mas que impactou consumidores ao longo das décadas.

Há, porém, uma exceção curiosa: o Apple Watch. No caso do relógio, o horário exibido é 10h09. A lógica é que fabricantes de relógios posicionam os ponteiros para marcar 10:10; isso fez com que a Apple adotasse o posicionamento de um minuto antes para demonstrar que estará sempre à frente dos concorrentes do mercado. Nas duas ocasiões, a empresa optou por um horário que implica em acontecimentos da vida real, mantendo a tradição de passar uma mensagem por meio dos detalhes.