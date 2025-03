Ex-CEO do Google assume direção executiva de empresa espacial

Após quase 15 anos fora do cargo de CEO, Eric Schmidt retorna ao comando de uma empresa, mas não do Google. O executivo de 69 anos foi nomeado diretor executivo da Relativity Space, uma startup de foguetes fundada em 2015. Schmidt assume o posto no lugar de Timothy Ellis, um dos cofundadores da companhia, que passará a atuar como diretor no conselho da empresa.

Em uma publicação no X, Ellis anunciou que Schmidt, além de assumir a liderança, também "fornece apoio financeiro substancial" à Relativity. No entanto, este não foi o primeiro investimento de Schmidt na empresa. De acordo com a Bloomberg, em janeiro de 2024, Schmidt realizou um "investimento significativo" na startup, que enfrentou dificuldades para levantar capital no mesmo ano.

Fontes ouvidas pelo New York Times indicam que Schmidt se interessou pela Relativity Space em 2024. Agora, ele deve focar em expandir as operações da empresa e melhorar a execução de produtos e a manufatura de foguetes. Durante uma reunião com os funcionários realizada no último dia 10, o executivo demonstrou grande entusiasmo pelo projeto.

Schmidt foi CEO do Google de 2001 a 2011 e, antes disso, passou pela Novell e pela Sun Microsystems, conforme informações da Forbes. Com uma fortuna estimada em US$ 24 bilhões, ele também é cofundador da Innovation Endeavors, uma empresa de capital de risco que investiu em grandes nomes como Uber, SoFi e Zymergen.

A Relativity Space, que tem a ambição de desenvolver foguetes quase inteiramente impressos em 3D, compete diretamente com gigantes do setor, como a SpaceX, de Elon Musk, e a Blue Origin, de Jeff Bezos. Em 2021, a startup foi avaliada em US$ 4,2 bilhões.