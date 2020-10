Estudo recente tenta resolver o maior problema como uso de blockchain

Um estudo realizado pelo Global Blockchain Business Council (GBB Council) foi divulgado nesta quarta-feira, 14, com a promessa de ser o maior levantamento já feito sobre o atual estado da adoção de tecnologias blockchain em todo o planeta. Chamada de Iniciativa de Mapeamento de Padrões Globais (IMPG) essa é a tentativa mais abrangente de criar um mapa de padrões da ferramenta.

Conduzido pelo Fórum Econômico Mundial, o estudo é composto de relatórios de 30 entidades de normas técnicas, 185 jurisdições e quase 400 grupos setoriais. Os relatórios mapeiam e avaliam o cenário atual da tecnologia em três áreas primordiais: padrões técnicos, leis e diretrizes de órgãos soberanos e internacionais e as melhores práticas e padrões da indústria.

“Existe um forte sinal de demanda por um catálogo da atividade ligada à padronização que pudesse servir como alicerce para facilitar a implementação e a interoperabilidade responsáveis”, afirmou Sheila Warren, responsável pela área de blockchain, ativos digitais e política de dados do Fórum Econômico Mundial.

A ideia por trás de toda essa pesquisa é analisar as razões pelas quais a indústria ainda não conta com padrões bem definidos do uso da ferramenta. O estudo traz detalhes sobre as principais lacunas a ser preenchidas no que diz respeito à definição desses padrões para ser seguidos pela comunidade internacional.

O relatório aponta que existe uma fragmentação da tecnologia tanto em um cenário mundial como dentro das jurisdições e que faltam diretrizes dinâmicas para novas formas de adotar a inovação. A conclusão é de que organizações e reguladores precisam adotar estratégias proativas para definir o futuro da tecnologia. Para ilustrar tudo isso, foi criado um mapa interativo com as leis e diretrizes relacionadas ao blockchain.

“A padronização da indústria será fundamental nos avanços do mercado. Esse é um ambiente de negócios global por essência, que, por suas idiossincrasias, ainda é bastante fragmentado”, afirmou Nicholas Sacchi, especialista em criptomoedas da EXAME. “Com um mapa para orientar investidores e empreendedores, a tendência é que tenhamos uma diretriz universal de boas práticas, que deve fomentar um desenvolvimento ainda maior do setor num horizonte mais longo de tempo”, completou.

Além do GBB Council e do Fórum Econômico Mundial, a iniciativa conta com a participação de empresas e instituições como Accenture, Digital Currency Initiative, MIT Media Lab, ESG Intelligence, Global Digital Finance, Hyperledger, Linux Foundation, ING, Milken Institute, Six Digital Exchange, entre outras. “Essa união exemplifica o ethos único da comunidade de blockchain, pautado no progresso e na colaboração coletiva”, disse Sandra Ro, presidente do GBB Council.

