Epic Games compra desenvolvedora de Fall Guys

Um dos maiores sucessos do mercado de games em 2020, o jogo Fall Guys fará parte do repertório da Epic Games.

A Mediatonic, desenvolvedora do título, foi comprada pelo gigante do mercado de jogos em um acordo que não teve valores divulgados pelas partes.

As empresas afirmaram que o negócio não muda o jogo nas plataformas existentes, como PC e PlayStation. Inclusive, o jogo continuará a ser vendido na Steam e, de acordo com a empresa, deve ser desenvolvido para Nintendo Switch e Xbox em breve.

O acordo é interessante para a Epic Games, que tem o bolso fundo para apostar em parcerias e aquisições, graças ao sucesso de Fortnite, que inclusive pode se beneficiar de uma plataforma como o Fall Guys para realização de eventos, trocas personagens e outros conteúdos vinculando ambos os games.

"Fortnite e Rocket League têm várias funções que nós adoraríamos trazer para o Fall Guys, como sistemas de contas, cross-play, modos de times contra times etc. Vamos trabalhar para trazer essas funcionalidades para o Fall Guys", disse a Mediatonic em nota que anunciou a fusão.

Para a Epic, o negócio se encaixa na estratégia de dominar o mercado de games. O Fortnite continua a atrair novos jogadores, dispostos a colocar dinheiro em eventos, skins e outros benefícios estéticos. A Epic valoriza esse modelo de negócios e já havia adotado estratégia semelhante com com a Psyonix, desenvolvedora do Rocket League.