Fall Guys: Ultimate Knockout, o mais novo fenômeno multijogador online

Em apenas 24 horas após seu lançamento o jogo Fall Guys: Ultimate Knockout já somava mais de 1,5 milhão de jogadores tanto em sua versão para PlayStation 4 quanto em sua versão para computadores, disponível na loja de jogos online Steam. Em duas semanas, o game tinha mais de 10 milhões de jogadores. Desenvolvido pela empresa britânica Mediatonic, o game foi lançado há menos de um mês e já é o jogo mais popular de agosto — e possivelmente do ano todo.

Além da popularidade quanto o assunto é jogadores, o game também se destacou na Twitch, maior plataforma de streaming de jogos, na qual acumulou mais de 30 milhões de horas assistidas.

Fall Guys: Ultimate Knockout é um jogo de plataforma online que pode ser considerado um battle royale, tal como Fortnite — mas sem as armas. Ele pode ser jogado tanto de forma individual quanto com um grupo de amigos, mas apenas entre jogadores da mesma plataforma. Os desenvolvedores anunciaram que ainda estão desenvolvendo um sistema que permitirá que os usuários joguem entre PCs e consoles, conhecido como multiplataforma.

Sendo assim, o jogo é a melhor estreia da Mediatonic e, também, o game indie com melhor desempenho na Twitch até então.

E é possível dizer que as redes sociais ajudaram a popularizar o game, que viralizou tanto com a ajuda de produtores de conteúdo como pelo Twitter, onde, inclusive, foi postado um vídeo do apresentador Faustão narrando o jogo como se fosse o antigo quadro “Olímpiadas do Faustão”.

FAUSTÃO NARRANDO FALL GUYS pic.twitter.com/fVMm3ON7iQ — 𝖑𝖋𝖓 (@httplfn) August 11, 2020

Diversos streamers e produtores de conteúdo, como Tim “timthetatman” Betar, Ben “Dr Lupo” Lupo e o brasileiro Alan “alanzoka” Ferreira se envolveram com o jogo competitivo, o que pode ter impulsionado as vendas.

A conta oficial do Twitter do jogo já ultrapassa 1 milhão de seguidores e mantém uma relação ativa com a comunidade. A popularidade dele já se iguala a de fenômenos como League of Legends, Valorant e Counter-Strike: Global Offensive, estando constantemente nas 5 categorias mais vistas da Twitch.

Apesar da grande estreia, o desafio para o futuro será manter o game interessante tanto para novos como antigos jogadores. Afinal, o sucesso a longo prazo de um jogo online depende de constantes atualizações e novidades — como a Riot Games faz, frequentemente, com o League of Legends.

A segunda temporada de Fall Guys será anunciada no dia 27 de agosto, durante a conferência online Gamescom. É esperado que os desenvolvedores anunciem tanto novas fases jogáveis como novos itens e cosméticos do futuro passe de batalha.

Como funciona o jogo

O jogador, que controla um Fall Guy, pode escolher a aparência de seu boneco gratuitamente, além de poder adquirir trajes conforme acumula créditos de experiência.

Cada partida tem 5 fases, sorteadas de forma aleatória, para que o jogador sempre jogue combinações de fases diferentes.

Existem fases tanto individuais como de grupo, o que significa que pode ser mais aconselhado reunir um pequeno grupo de amigos para garantir a vitória. Entre elas, o jogador tem que demonstrar habilidades em futebol, jogo da memória, corrida e salto.

Todas as fases são eliminatórias, para que, na última etapa, apenas cerca de 10 jogadores dos 60 iniciais possam disputar a coroa.

Vence o jogador que agarrar a coroa mais rápido — se a fase sorteada for “Rei da Montanha” — ou o jogador que permanecer vivo por mais tempo —- se a fase final for “Passo em Falso”.