Anatel decide hoje expansão da Starlink no Brasil: empresa de Musk quer operar mais 7 mil satélites

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai analisar nesta quinta-feira, 3, o pedido de expansão de operação da Starlink. A empresa americana, que provê serviço de internet via satélite e pertence ao bilionário Elon Musk, quer aumentar em 7,5 mil o número de satélites em operação no Brasil.

O pedido entrou na pauta da reunião que acontecerá nesta quinta e será analisado pelo conselho diretor da agência.

O requerimento foi feito pela Starlink em dezembro de 2023. Atualmente a empresa tem 6.350 mil satélites em operação no país.

O relator do processo na Anatel, conselheiro Alexandre Freire, publicou o relatório do processo em fevereiro deste ano. A análise do caso estava prevista para acontecer ainda naquele mês, o que não aconteceu.

Como funciona a Starlink

A empresa que provê serviços de internet é um braço da SpaceX, companhia de exploração espacial do bilionário sul-africano, Elon Musk.

A Starlink usa satélites para oferecer serviços de acesso à internet focado em lugares de difícil acesso, como áreas rurais e alto mar, por exemplo.

A companhia usa satélites de “não geostacionários”, que se movem a uma altitude mais baixa em comparação com os equipamentos “geostacionários”. Com o satélite mais próximo da terra, o envio do sinal é mais rápido, o que faz com que a internet também seja mais veloz. O lançamento dos satélites é feito pela SpaceX.