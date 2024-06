Elon Musk confirma terceiro filho com funcionária da Neuralink Shivon Zilis

Elon Musk anunciou o nascimento de um novo filho com Shivon Zilis, executiva da Neuralink, no início deste ano.

Este é o 12º filho de Musk e o terceiro com Zilis, que trabalha em sua empresa de implantes cerebrais. O nome e o sexo do bebê ainda não foram divulgados.

Musk, de 52 anos, tem expressado preocupações sobre a queda da taxa de natalidade global. A revelação do novo filho foi feita em um artigo da Bloomberg, que destacou a obsessão de Musk com as taxas de natalidade.

Anteriormente, Musk teve gêmeos, Strider e Azure, com Zilis, em novembro de 2021, um mês antes do nascimento de Exa Dark Sideræl, sua filha com a cantora Grimes, via barriga de aluguel. A existência de Exa foi revelada em um artigo da Vanity Fair quando a criança começou a chorar durante uma entrevista com Grimes.

Em julho de 2022, Musk disse que deseja "tantos [filhos] quantos puder dedicar tempo e ser um bom pai". No mesmo ano, ele também tuitou: "A queda da taxa de natalidade é o maior perigo que a civilização enfrenta, de longe".

Atualmente, Grimes, de 36 anos, está processando Musk pela custódia dos três filhos que tiveram juntos. Apesar da disputa, o fundador da SpaceX foi visto com seu filho de 4 anos, X (nascido X Æ A-12), em diversos eventos recentes, incluindo o Super Bowl em Las Vegas, a fábrica da Tesla na Alemanha e o festival Cannes Lions na França.

Musk também tem os gêmeos Griffin e Vivian e os trigêmeos Kai, Saxon e Damian com sua ex-esposa Justine Musk. O casal perdeu seu primeiro filho, Nevada, com 10 semanas devido à síndrome da morte súbita infantil (SIDS).