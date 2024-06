Quem são os 12 filhos de Elon Musk?

Elon Musk, fundador da Tesla e SpaceX, confirmou que deu as boas-vindas a mais um filho este ano com Shivon Zilis, diretora de projetos especiais da Neuralink. Com isso, o bilionário se torna pai de pelo menos 12 crianças. A notícia foi revelada pelo próprio Musk em entrevista ao Page Six, onde desmentiu os rumores de que teria mantido o nascimento em segredo. "Todos os nossos amigos e familiares sabem", afirmou.

O nome e o sexo do novo bebê ainda não foram divulgados, mantendo-se a tradição de Musk e suas parceiras em preservar a privacidade de seus filhos. Em setembro de 2023, Grimes, mãe de três filhos de Musk, fez um apelo público em suas redes sociais pedindo respeito à privacidade das crianças.

Grimes também aproveitou para esclarecer os boatos sobre seu relacionamento com Musk e o nascimento de Techno, o terceiro filho do casal, pouco tempo após Musk ter gêmeos com Zilis. "Conversei longamente com Shivon, o que era muito necessário", disse Grimes. Ela enfatizou que a situação não era culpa de Zilis e pediu aos fãs que não direcionassem sua raiva para ela.

Família crescente

Musk teve o primogênito, Nevada Alexander, com sua primeira esposa, Justine Wilson, em 2002. Infelizmente, Nevada faleceu com 10 semanas devido à síndrome da morte súbita infantil (SIDS, em inglês). O casal então teve gêmeos, Vivian Jenna e Griffin, em 2004, seguidos de trigêmeos, Kai, Saxon e Damian, em 2006. Após o divórcio de Wilson em 2008, Musk teve mais filhos com a cantora Grimes e a diretora Shivon Zilis.

Grimes e Musk têm três filhos juntos: X Æ A-Xii, nascido em maio de 2020, e Exa Dark Sideræl, nascida por meio de uma barriga de aluguel em dezembro de 2021, além de Techno Mechanicus, anunciado em 2023. Já Zilis e Musk tiveram gêmeos, Strider e Azure, em novembro de 2021, e agora um terceiro filho.

Quem são os 12 filhos de Musk?

Musk sempre manteve a privacidade de seus filhos como uma prioridade. Em um comunicado recente, ele reafirmou que não há nada secreto sobre o nascimento do novo filho, apenas a escolha de não fazer um anúncio público.

"Não emitir um comunicado à imprensa, o que seria bizarro, não significa 'segredo'", afirmou Musk.

A lista completa dos filhos de Musk inclui:

Nevada Alexander Musk, nascido em 2002 e falecido de SIDS com 10 semanas. Griffin Musk, nascido em 2004. Vivian Jenna Wilson, nascida em 2004, anteriormente Xavier Musk, mudou legalmente de nome e gênero em 2022. Kai Musk, nascido em 2006. Saxon Musk, nascido em 2006. Damian Musk, nascido em 2006. X Æ A-Xii Musk, nascido em 2020. Exa Dark Sideræl Musk, nascida via barriga de aluguel em dezembro de 2021. Strider e Azure (gêmeos), nascidos em novembro de 2021. Techno Mechanicus Musk, anunciado em 2023. Detalhes do 12º filho ainda não foram anunciados.

Elon Musk é um empresário sul-africano, fundador da Tesla, que revolucionou a indústria de veículos elétricos, e da SpaceX, que visa a exploração espacial e a colonização de Marte. Ele também fundou a Neuralink, que desenvolve interfaces cérebro-computador, e a The Boring Company, focada em transporte urbano. Musk é conhecido por suas inovações em diversas áreas, incluindo energia solar e inteligência artificial.