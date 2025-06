Elon Musk compara serviço de robotáxi da Tesla com combinação entre Airbnb e Uber

Após meses turbulentos para a Tesla, com queda no preço das ações e protestos relacionados à participação de seu CEO, Elon Musk, no governo Donald Trump, os papéis da montadora dispararam 8,2% na segunda-feira, 23, após o lançamento do serviço de robotáxi da empresa – uma combinação de Airbnb e Uber, segundo ele.

Realizado no domingo, 22, em Austin, Texas, para um pequeno grupo de fãs, que teve a oportunidade de embarcar em uma corrida realizada por um veículo autônomo Model Y, o início da operação é considerado um marco para a Tesla. Por enquanto, as corridas estão fixadas em U$ 4,20 (pouco mais de R$ 23).

Tesla Cybercab: modelo será usado quando projeto de taxi robô da Tesla estiver em pleno funcionamento (Los Angeles Times/Getty Images)

No mesmo dia, Musk compartilhou um vídeo em sua rede social X, relembrando uma declaração feita durante a assembleia anual de acionistas da Tesla no ano passado. Nela, o CEO afirmou que os proprietários poderiam "alugar" seus veículos para o serviço de táxis autônomos. Ele comparou o modelo a plataformas como Airbnb e Uber. “Na verdade, é uma combinação de algo como Airbnb e Uber, de certa forma”, disse Musk.

Por que combinação de Airbnb com Uber?

Musk explicou que, enquanto alguns carros serão de propriedade exclusiva da Tesla, a maior parte da frota será composta por clientes. Esses proprietários poderão adicionar ou retirar seus veículos do serviço de táxis autônomos conforme sua disponibilidade e preferências.

Caso um proprietário vá sair de férias, por exemplo, ele poderia simplesmente disponibilizar seu carro para a frota de robotáxis. “Você pode simplesmente dizer: ‘Vou viajar por uma semana’, apertar um botão no aplicativo da Tesla, e seu carro entra na frota, começando a gerar dinheiro para você enquanto você estiver fora.” Assim como outros serviços de transporte, a empresa ficará com uma parte da quantia arrecadada, embora a maior parte vá para o proprietário do veículo.

Donos de Tesla também poderão adicionar seus carros à frota por períodos mais curtos, como alguns dias ou até mesmo algumas horas. Uma versão sob rodas do conceito “faça seu dinheiro trabalhar por você”. Segundo Musk, a receita gerada com o aluguel do veículo será significativamente maior do que o valor da parcela mensal do carro.