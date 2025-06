Uber e Loggi firmam parceria para rivalizar com serviços dos Correios

A Uber firmou uma parceria com a Loggi, empresa brasileira especializada em soluções logísticas, para expandir suas operações no setor de entregas.

O movimento acontece em meio à criação do Mais Correios, nome do novo marketplace dos Correios que entra em cena no comércio brasileiro em julho e representa o segundo movimento estratégico da Uber em menos de dois meses para ampliar sua oferta de serviços. Em maio, a empresa firmou uma parceria com o iFood para permitir pedidos cruzados entre os dois aplicativos.

Essas iniciativas se inserem em um movimento mais amplo no setor de tecnologia, onde grandes players buscam integrar múltiplos serviços e plataformas em uma única jornada para o usuário -- surfando o bom momento do e-commerce.

Como vai funcionar a parceria entre Uber e Loggi?

O novo serviço, batizado de Flash Nacional, permitirá que os usuários da Uber façam o envio de pequenos pacotes para os mais de 5,5 mil municípios do Brasil atendidos pela Loggi. Isso inclui itens de diversas categorias, como moda, eletrônicos e produtos para pets. O projeto já começou em Curitiba, no Paraná, e em Campinas, em São Paulo, com planos de expansão para outros municípios ao longo dos próximos meses.

Será possível selecionar a opção Flash Nacional para envio de pacotes pelo próprio aplicativo da Uber. Os itens serão coletados pela Loggi, entrarão na operação e na malha da empresa, para serem distribuídos e entregues nacionalmente.

Na prática, o Flash Nacional desafiará players consolidados, oferecendo mais uma alternativa de envio para pessoas físicas e vendedores de e-commerce a nível nacional. Por meio da malha logística da brasileira, o produto Uber Flash, que atualmente permite que usuários e empresas enviem objetos somente localmente, também fará envios intermunicipais e interestaduais.