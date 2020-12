Eleição no Twitter: 15,9 milhões de posts entre candidatos, temas e emojis

Os aficionados pelo Twitter perceberam como a plataforma ficou cheia de tiradas sobre as eleições e análises políticas nos últimos dias. Apesar de ter uma agenda própria muitas vezes, a rede social é um termometro de alguns dos acontecimentos do “mundo real”, uma maneira de acompanhar repercussões e eventos ao vivo. Com as eleições de 2020 não foi diferente.

De acordo com a rede social, nos últimos meses, entre o início de setembro e o final de novembro, foram 15,9 milhões de publicações sobre as eleições municipais. Se comparado com o período das eleições de 2016, houve aumento de 63% nas conversas sobre o tema — o volume é referente ao prazo entre 22 de agosto e 31 de outubro das últimas eleições municipais; este ano, o período eleitoral foi extendido diante da pandemia de covid-19, o que alterou a base de comparação.

Entre os candidatos mais comentados estão, Guilherme Boulos (PSOL), Celso Russomanno (Republicanos) e Bruno Covas (PSDB), nesta ordem. Em quarto lugar aparecem Marcelo Crivella (Republicanos), do Rio de Janeiro, fugindo um pouco da eleição paulistana. Arthur do Val, o Mamãe Falei (Patriota), aparece em quinto lugar, seguido por Manuela D’Ávila (PCdoB), que foi ao segundo turno nas eleições de Porto Alegre.

Entre os temas, a saúde e a pandemia de covid-19 dominaram as conversas. Na sequência educação, direitos humanos e economia foram bastante discutidos. Violência e corrupção ficaram como 6° e 7° temas mais comentados na rede social.

Mas talvez o que mais reflita o espírito do brasileiro em relação às eleições são os emojis mais compartilhados: 😂, 🤡 e 🤔.