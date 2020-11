covid19 ou #carnaval? As hashtags mais usadas pelos brasileiros em 2020

Não é de se estranhar que em 2020 a lista de hashtags mais utilizadas pelos brasileiros têm a ver com a situação que o mundo — e o Brasil — está vivendo. Em meio à pandemia do novo coronavírus, os usuários das redes sociais tiveram tempo de sobra para publicar fotos, textos e vídeos.

Segundo a empresa tcheca de marketing de mídia social, Socialbakers, a hashtag mais utilizada por aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook, foi a “fique em casa” — impulsionada principalmente pelo distanciamento social. Mas não se deixe enganar: isso não quer dizer que as pessoas deixaram de falar sobre outros assuntos.

Saiba como trazer a inovação para a prática, com a EXAME Academy

O levantamento da Socialbakers mostra que eventos especiais, como o dia dos namorados, o dia dos pais e o dia das mães, também dominaram as redes sociais neste ano. Uma outra hashtag que fez sucesso foi a “tbt” — “Throwback Thursday”, utilizada às quintas para a postagem de fotos antigas.

Confira abaixo a lista completa das hashtags mais usadas no Instagram e no Facebook:

Facebook

#fiqueemcasa #diadospais #tbt #diadosnamorados #carnaval #covid19 #diadocliente #coronavírus #ficaemcasa #repost

Instagram