Disney+ reage ao lançamento do HBO Max com nova promoção

A plataforma de streaming Disney+ reagiu ao lançamento do HBO Max no país com uma promoção aos novos assinantes: quem contratar os serviços da plataforma a partir de hoje até o dia 7 de julho pagará apenas R$ 1,90 no primeiro mês de uso. De acordo com a empresa, o movimento está relacionado às férias de julho, com o objetivo de proporcionar entretenimento durante o inverno no país.

A promoção está restrita a uma assinatura por pessoa e, após os primeiros 30 dias de uso, o valor cobrado pela mensalidade passa a ser de R$ 27,90.

Coincidência ou não, o desconto para os novos assinantes vem um dia depois do lançamento da plataforma de streaming da HBO no Brasil — que também chegou com desconto agressivo para o público brasileiro. Quem contratar a HBO Max até dia 31 de julho deve pagar 50% menos pelo serviço, enquanto durar a assinatura. Os valores com desconto são 9,95 reais pelo plano mobile ou 13,95 reais para o plano multitelas.

Ainda assim, a proposta de conteúdo de cada uma é bem diferente. Enquanto a HBO chega com um catálogo de forte apelo emocional, mas sem previsão de conteúdo original para curto prazo, a Disney+ traz como chamariz para a promoção os lançamentos que devem entrar na plataforma neste mês. Alguns deles são: Monstros no Trabalho, Cruella, Viúva Negra (da Marvel) e Jungle Cruise.

Fato é que a empresa do Mickey está longe de precisar queimar caixa para conquistar novos assinantes — e fazer promoções mais longas, por exemplo. De acordo com informações da Reuters, a Disney registrou, em dezembro, lucro por ação de 0,32 dólar, surpreendendo Wall Street, que esperava prejuízo.

Além disso, o número de assinantes apresentou crescimento, recentemente: a plataforma de streaming atingiu 94,2 milhões de assinantes em janeiro, ante 86,8 milhões em dezembro. Para efeito de comparação, a Netflix (com uma presença consideravelmente maior) tem mais de 200 milhões de assinantes.