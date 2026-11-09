Bicampeã olímpica é internada em estado grave após incêndio em Moscou

A bicampeã olímpica de nado artístico Maria Shurochkina foi hospitalizada após sofrer queimaduras em um incêndio em seu apartamento, em Moscou, na Rússia. O acidente aconteceu no domingo, 8, enquanto a ex-atleta reabastecia uma lareira a bioetanol. Aos 31 anos, ela foi encaminhada ao Instituto de Medicina de Emergência Sklifosovsky, onde passou por uma cirurgia e permanece na unidade de terapia intensiva.

As primeiras informações sobre o caso apontavam que as chamas atingiram as roupas da atleta durante o procedimento. Segundo relatos da imprensa russa, o fogo também alcançou móveis e objetos do apartamento, localizado no 17º andar de um edifício residencial na zona oeste da capital.

A condição de saúde de Shurochkina foi inicialmente classificada como grave. Nesta segunda-feira, 9, porém, sua irmã, a cantora Nyusha, afirmou à agência russa RBC que a atleta está em estado estável. Segundo ela, as queimaduras atingiram o corpo, mas não afetaram a cabeça nem o rosto.

O que aconteceu com Maria Shurochkina?

De acordo com as informações divulgadas pela imprensa russa, o incêndio começou quando Shurochkina tentava reabastecer a lareira a bioetanol de seu apartamento. A hipótese inicial é de que vapores do combustível tenham entrado em combustão durante o procedimento, fazendo com que as chamas atingissem a roupa da ex-nadadora.

A atleta conseguiu sair do imóvel e foi encontrada na escadaria do prédio, onde pediu ajuda. Equipes de emergência foram acionadas e a levaram ao hospital. O incêndio também atingiu móveis e objetos pessoais da residência, mas não há registro de outros moradores feridos.

Segundo o jornal russo Kommersant, Shurochkina passou por uma cirurgia e foi encaminhada à unidade especializada no atendimento a queimaduras do Instituto Sklifosovsky. A Federação Russa de Esportes Aquáticos informou que acompanha o caso e se colocou à disposição para prestar assistência à atleta e à família.

Quem é Maria Shurochkina?

Nascida em Moscou, Maria Shurochkina construiu uma carreira de destaque no nado artístico. Ela conquistou duas medalhas de ouro olímpicas na disputa por equipes: a primeira nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, e a segunda em Tóquio, em 2021, edição realizada em razão do adiamento provocado pela pandemia de Covid-19.

A ex-atleta também soma 11 títulos mundiais e seis europeus. Pelas conquistas esportivas, recebeu duas condecorações do governo russo: a Ordem da Amizade, em 2016, e a Ordem da Honra, em 2021.

Shurochkina se aposentou das competições há cerca de quatro anos e passou a trabalhar em produções de teatro aquático.