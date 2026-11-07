Eletrodomésticos no 11.11: como comparar Electrolux, Brastemp e o preço final

Uma geladeira com desconto pode sair cara se não couber na cozinha. Uma lavadora maior pode consumir espaço e orçamento sem resolver a necessidade da casa. Para aproveitar o 11.11, o primeiro passo é escolher capacidade e funções; depois, comparar o mesmo modelo entre as lojas.

Electrolux e Brastemp têm linhas com propostas diferentes dentro de suas próprias marcas. Por isso, a comparação precisa ir além do logotipo: código do produto, voltagem, medidas, consumo e custo de entrega devem estar na mesma lista de pesquisa.

Geladeiras: comece pelo espaço e pela rotina da casa

Meça largura, altura e profundidade do local, reservando as folgas de ventilação previstas no manual. Confira também a abertura das portas e o caminho até a cozinha, incluindo elevador, corredor e escadas. A medida sem embalagem resolve apenas parte da conta.

Frost free e inverter são características diferentes. A primeira diz respeito ao degelo; a segunda, ao funcionamento do compressor.

Depois, observe a divisão interna. Quem congela refeições precisa avaliar o volume do freezer, não apenas a capacidade total. Quem compra verduras com frequência pode dar mais importância ao tamanho das gavetas. Prateleiras ajustáveis ajudam quando a rotina inclui panelas e recipientes altos.

Frost free e inverter são características diferentes. A primeira diz respeito ao degelo; a segunda, ao funcionamento do compressor. Um aparelho pode reunir as duas. Para comparar gasto de energia, consulte o consumo declarado na etiqueta do modelo e da voltagem escolhidos, em vez de se orientar apenas pelo nome da tecnologia.

Electrolux TF38S: uma referência de preço para modelos de 320 litros

A Electrolux TF38S é uma geladeira duplex frost free de 320 litros, com acabamento Inox Look, prateleira removível e função de congelamento rápido, segundo a ficha da fabricante.

Compare o valor efetivamente pago, já com cupom aceito, frete e juros.

Na revalidação de 6 de novembro de 2026, a loja oficial mantinha R$ 2.599,00. A página pede a seleção de 127 V ou 220 V e a consulta de entrega. O valor é uma referência anunciada antes do 11.11, sem frete calculado, estoque por CEP confirmado ou garantia de manutenção do preço no dia 11.

O modelo pode entrar na pesquisa de quem procura essa faixa de capacidade. Antes de escolher, verifique quanto do espaço interno fica no freezer e se a organização atende à sua compra de alimentos. Um preço menor não compensa uma geladeira que obrigue a mudar a rotina por falta de espaço.

Como comparar com uma Brastemp

Procure uma Brastemp com capacidade e configuração próximas às do modelo que está no orçamento. Comparar uma duplex de 320 litros com uma de mais de 500 litros apenas pelo preço tende a esconder diferenças importantes de tamanho e uso.

No catálogo oficial, por exemplo, a Brastemp BRM62AK tem 512 litros, sistema frost free, compressor inverter e alimentação bivolt. É outra faixa de capacidade. A página permanecia indisponível na revalidação de 6 de novembro, por isso o modelo não entra aqui como oferta para compra imediata.

Na comparação final, anote para cada opção: capacidade total e do freezer, medidas externas, consumo declarado, garantia e valor entregue. Assim fica mais fácil decidir se pagar por um aparelho maior ou por funções extras resolve uma necessidade concreta.

Lavadoras e lava e seca: a capacidade exige duas leituras

Nas lavadoras, confira quais cargas e tecidos o fabricante permite em cada programa. A capacidade anunciada em quilos não significa que qualquer edredom ou peça volumosa possa ser lavado: tamanho, composição e espaço no cesto também importam.

Em uma lava e seca, consulte separadamente a capacidade de lavagem e a de secagem. Elas podem ser diferentes, exigindo dividir uma carga antes de secar. Compare ainda os tempos dos ciclos usados com mais frequência e as exigências de instalação hidráulica e elétrica.

Antes de fechar o pedido, confirme se a entrega inclui instalação ou apenas o transporte. Mangueiras, adaptações e serviços adicionais precisam entrar no orçamento quando forem necessários.

Onde pesquisar e como usar as campanhas do 11.11

Comece pelas lojas oficiais, para confirmar ficha técnica e garantia, e compare o mesmo código de produto no varejo. Em marketplaces, confira os campos “vendido por” e “entregue por”. Uma mesma plataforma pode mostrar preços e prazos distintos conforme o vendedor.

Na consulta de 6 de novembro, a página do 11.11 do Magalu destacava cupons e ofertas selecionadas. Isso não garante um desconto em cada eletrodoméstico. As regras e a elegibilidade precisam ser conferidas no anúncio e no carrinho.

A campanha da Shopee anunciava R$ 25 milhões em cupons para o dia 11 e benefício de frete limitado a R$ 20, sujeito à disponibilidade. Em uma compra de grande porte, um limite de frete desse tipo pode cobrir apenas parte da entrega.

Compare o valor efetivamente pago, já com cupom aceito, frete e juros. Cashback para compras futuras não deve ser tratado como redução imediata do pedido.

Checklist antes de pagar

Mesmo código de modelo, acabamento, capacidade e voltagem nas ofertas comparadas.

Medidas da cozinha, passagem e folgas de instalação conferidas no manual.

Consumo declarado e divisão interna compatíveis com o uso da casa.

Vendedor, nota fiscal, garantia e assistência identificados.

Frete, instalação e valor total do parcelamento incluídos na conta.

Cupom aplicado e condições da compra registradas antes do pagamento.

Vale comprar no 11.11 ou esperar?

Se o aparelho atual ainda atende à casa, registre os preços dos modelos escolhidos e compare novamente durante a campanha. Se a troca é urgente, prazo de entrega e disponibilidade podem pesar mais do que a expectativa de uma promoção futura. Nenhuma das datas, sozinha, garante o menor preço.

Para ampliar a pesquisa, veja onde encontrar ofertas do 11.11 e como comparar cupons, frete e parcelamento.