EUA planejam aposentar disquetes no controle aéreo até 2028

Os disquetes ainda usados em sistemas de informação do controle de tráfego aéreo dos Estados Unidos começaram a ser substituídos. A Administração Federal de Aviação (FAA) anunciou, em 5 de novembro, a implantação de uma plataforma digital que pretende levar a 435 instalações até o fim de 2028.

Chamado Enterprise Information Display System (E-IDS), o sistema reúne dados operacionais usados pelos controladores, como condições meteorológicas, alertas de voo, restrições de espaço aéreo e problemas em equipamentos. A proposta é substituir ferramentas antigas e processos manuais por uma estrutura única de consulta e compartilhamento de informações.

A primeira etapa inclui os aeroportos internacionais de Atlantic City, Nashville e Greater Rochester, além dos centros de processamento de dados de Atlanta e Salt Lake City. São, portanto, cinco instalações, não cinco aeroportos.

O que os disquetes ainda fazem no controle aéreo

Segundo a FAA, tecnologias antigas que dependiam de disquetes armazenam informações meteorológicas e outros dados essenciais à operação. O anúncio trata dos sistemas que exibem informações para os profissionais em solo, e não dos computadores de bordo dos aviões.

O E-IDS substituirá quatro plataformas legadas: IDS-4, ACE-IDS, NIDS e ERIDS. Parte dessa infraestrutura remonta à década de 1980. A agência afirma que a padronização deve reduzir reparos caros e soluções improvisadas necessárias para manter os equipamentos antigos em funcionamento.

Na prática, o novo painel digital pretende colocar avisos e atualizações operacionais em um mesmo ambiente. Entre as informações estão impactos do tempo, condições do tráfego, interrupções e alertas importantes para a tomada de decisão.

Relatos de pilotos e avisos devem circular mais rápido

Um dos objetivos é melhorar a coleta e a distribuição dos relatos meteorológicos feitos por pilotos, conhecidos como PIREPs. Esses registros descrevem condições encontradas durante o voo e ajudam os controladores a entender o cenário que as aeronaves enfrentam.

A FAA também quer acelerar a circulação dos NOTAMs, avisos operacionais usados pela aviação. A página técnica do projeto identifica a capacidade de lidar com PIREPs e a distribuição oportuna de NOTAMs como problemas de segurança que o E-IDS deve ajudar a resolver.

A plataforma foi concebida para trocar informações entre usuários de diferentes instalações e integrar serviços de dados da agência. A substituição, portanto, envolve a forma de distribuir e manter informações, além da retirada de uma mídia de armazenamento antiga.

Modernização tem orçamento maior e riscos de atraso

A retirada dos disquetes faz parte de uma reforma mais ampla do controle aéreo americano. O Congresso destinou US$ 12,5 bilhões ao programa em julho de 2025. Esse montante cobre várias iniciativas de modernização e não representa o custo exclusivo da troca dos disquetes.

Em relatório publicado em setembro de 2026, o Government Accountability Office (GAO), órgão de fiscalização do governo dos EUA, apontou lacunas nas estimativas de custo e no planejamento integrado do programa. A avaliação alertou para o risco de atrasos, gastos acima do previsto e metas de desempenho não cumpridas.

Para o componente de displays de informações, o documento registrou US$ 300 milhões em recursos destinados e uma estimativa de custo de US$ 637 milhões apresentada pela FAA em junho de 2026. O relatório também informa que a agência encerrou um contrato de desenvolvimento em 2025 e assumiu o trabalho internamente.

Assim, o fim de 2028 é a meta anunciada para a implantação do E-IDS nas 435 instalações. O cronograma não significa que todos os sistemas antigos do controle aéreo americano já tenham sido substituídos.

Perguntas frequentes

Os EUA ainda usam disquetes no controle aéreo?

Sim. Segundo a FAA, sistemas antigos de informações operacionais ainda dependem dessa tecnologia. A agência iniciou sua substituição pelo E-IDS.

Quando a mudança deve terminar?

A meta da FAA é instalar o E-IDS em 435 locais até o fim de 2028. Trata-se de um prazo planejado, não de uma etapa já concluída.

O programa custa US$ 12,5 bilhões apenas para eliminar disquetes?

Não. Esse valor foi destinado a um programa amplo de modernização do controle aéreo, que reúne diferentes sistemas e obras. A troca dos sistemas de informação é uma de suas partes.