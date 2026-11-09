Ben Shelton troca On por New Balance em acordo que pode chegar a US$ 10 milhões por ano, diz site

O tenista americano Ben Shelton deixará a On para assinar um contrato com a New Balance a partir de janeiro de 2027. Segundo a newsletter Hard Court, da jornalista americana Jessica Schiffe, a mudança está ligada ao interesse do atleta em desenvolver produtos com sua própria assinatura e iniciar a construção de uma marca pessoal.

O novo acordo pode chegar a US$ 10 milhões por ano. A proposta prevê um salário-base de US$ 5 milhões e um bônus de mais US$ 5 milhões caso Shelton termine a temporada entre a segunda e a décima posição do ranking mundial. Se alcançar o primeiro lugar, a premiação pode chegar a US$ 13 milhões.

A possibilidade de desenvolver um tênis exclusivo foi um dos fatores que pesaram na negociação. Shelton já tinha planos de criar linhas próprias e recebeu uma oferta da New Balance. Durante as conversas para renovar o contrato, a On não apresentou uma proposta que contemplasse o projeto nos mesmos termos.

A marca suíça confirmou o encerramento da parceria, que durou quatro anos. “Estamos muito orgulhosos da nossa parceria com o Ben e de tudo o que conquistamos juntos dentro e fora das quadras nos últimos quatro anos. As parcerias com atletas no tênis são e continuarão sendo um pilar fundamental da abordagem da On. Embora tenhamos considerado que os termos e a estrutura propostos para a continuidade da parceria não eram mais adequados para a On, desejamos ao Ben tudo de bom em sua jornada", diz a empresa em comunicado enviado à Hard Court.

Uma fonte anônima ouvida pela newsletter afirmou que a On considerou o valor de US$ 10 milhões incompatível com o retorno de marketing esperado e com o potencial de crescimento do tênis no país.

Com a mudança, Shelton poderá se tornar o segundo tenista a ter um modelo de assinatura da New Balance, ao lado de Coco Gauff. A americana lançou seu segundo tênis para quadra em 2024 e ganhou uma versão casual em 2025.

A EXAME entrou em contato com a On e a New Balance, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

A On mantém outros nomes de destaque no tênis, com a polonesa Iga Świątek -- dona de seis títulos de Grand Slam. A empresa também tem ampliado sua atuação no futebol. Recentemente, contratou Kylian Mbappé, que deixou a Nike.