Onde estão as oportunidades para o Brasil na Inteligência Artificial?

US$ 900 bilhões. Este foi o valor total de mercado perdido conjuntamente pela Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft nos balanços do terceiro trimestre por conta, especialmente, da aceleração dos projetos de IA. A forte queda é atribuída aos altos investimentos em infraestrutura e chips, que deixaram os investidores céticos sobre a real capacidade de converter os aportes de capital em lucro.

Na contramão do humor do mercado, a Anthropic entrou há poucos dias com pedido para fazer seu IPO, que apesar de ter potencial para ser o maior da história e sinalizar uma acentuada curva de crescimento, ainda vem acompanhado, não se sabe por quanto tempo, de um prejuízo bilionário.

Mesmo com a queda de US$ 66,3 bilhões no segundo trimestre para US$ 23,29 bilhões no trimestre passado, enquanto a receita subiu de US$ 11,56 bilhões para US$ 16,96 bilhões, os números negativos no balanço continuam levando a um forte questionamento sobre os custos proibitivos de treinamento dos modelos.

E o que podemos esperar para o Brasil neste cenário internacional ainda nebuloso que evidencia uma concentração do desenvolvimento da IA nas mãos das big techs?

O Brasil pode atrair investimentos em inteligência artificial?

Como sabemos que, independente dos gráficos nas Bolsas a IA é um “foguete que não dá ré”, a boa notícia é que temos uma tempestade perfeita para atrair investimentos, tracionados agora pela recente sanção do Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter, o Redata.

O regime prevê incentivos fiscais à instalação de centros de processamento de dados, com contrapartidas que incluem financiamentos em pesquisa no país e a destinação de parte da capacidade ao mercado interno.

Porém atrair esses projetos exige condições para que a injeção de capital não só aconteça, mas permaneça. Um aumento exponencial da demanda energética, a definição de regras claras para implantação dos data centers e uma maior previsibilidade de ROI são alguns dos fatores que irão influenciar as decisões dos investidores.

Vale lembrar também, me permitam, que instalar infraestrutura não significa obrigatoriamente que as empresas brasileiras irão desenvolver negócios lucrativos alicerçados por IA. Não adianta ter uma autoestrada muito bem pavimentada se não se constrói uma cultura para seu uso nas corporações e não se desenha um planejamento de criação e implementação de soluções que se tornem indispensáveis atacando dores reais do mercado.

É aí que vejo espaço para desenvolver empresas brasileiras de tecnologia e serviços especializados. Conhecer os sistemas usados no país, entender as particularidades de cada setor e conseguir colocar uma aplicação em funcionamento são conhecimentos pelos quais um cliente pode estar disposto a pagar.

Há espaço para quem instala infraestrutura, desenvolve tecnologia e ajuda outras empresas a aplicá-la. Para quem, na outra ponta, consome IA, os resultados nos negócios são promissores e tangíveis, desde que, óbvio, avalie-se com cuidado a disponibilidade de capital e o prazo de retorno dos projetos. É mandatório escolher bem onde colocar dinheiro e acompanhar o que acontece depois da contratação do serviços.

A partir daí, com mais processamento, automação e base tecnológica, uma indústria pode comprar melhor, o fornecedor consegue aprimorar sua gestão, administrar melhor seu estoque, reduzir custos operacionais e aumentar a produtividade, e uma empresa de serviços passa a atender mais clientes com mais qualidade.

E é justamente essa parte da corrida que me interessa como empreendedor. Os grandes investimentos são essenciais, claro. Sem infraestrutura não teremos como sustentar o crescimento desenfreado do uso da IA, mas o resultado para o país também dependerá efetivamente de quantas e quais empresas conseguiremos preparar para aproveitar a tecnologia.

Dados, dados, dados

Não é de hoje que ouvimos que os dados são o novo petróleo. Mas agora, com a IA, eles ganharam ainda mais protagonismo e se tornaram determinantes para que uma empresa converta seus investimentos em tecnologia em números positivos no balanço.

Pense, por exemplo, numa distribuidora de produtos importados que adota IA para rever suas compras. O histórico de vendas está em um sistema, as devoluções em outro e os custos de entrega e tributários em planilhas distintas. Saber quais produtos vendem mais é uma informação útil. Decidir quais merecem uma nova compra exige considerar também margem, estoque, demanda, carga fiscal.

A análise depende do que cada dado representa. O cálculo da margem inclui frete? Como entram descontos e devoluções? O estoque disponível considera mercadoria reservada? E os impostos que incidem sobre cada tipo de produto? Duas áreas podem usar critérios diferentes por razões legítimas. A IA precisa receber os critérios adequados à decisão que está sendo tomada.

Para ajudar nessa rotina, a tecnologia precisa acessar informações que possam ser relacionadas, com origem e atualização conhecidas. Quando faltar algum registro ou houver uma dúvida relevante, quem vai decidir precisa saber disso.

Preparar essa base exige trabalho com as pessoas que conhecem a operação. O time técnico faz as conexões, enquanto o financeiro, o comercial e as demais áreas ajudam a explicar as regras e a conferir os resultados. Parte fundamental da implantação acontece nessa troca.

A dificuldade aparece também em empresas que já estão experimentando agentes de IA. Em levantamento divulgado pela Deloitte com 501 lideranças nos Estados Unidos de organizações que estavam ao menos testando essa tecnologia, 72% relataram falta de dados unificados e acessíveis.

Essa demanda abre espaço para quem consegue fazer o trabalho de implantação e sustentá-lo ao longo do tempo. O processo muda, uma fonte de informação é substituída, uma regra passa a valer de outra maneira. A aplicação precisa acompanhar essas mudanças para continuar sendo útil.

A oportunidade de quem usa a tecnologia

Também há ganhos mensuráveis para a empresa que contrata uma solução. Na distribuidora do exemplo, o primeiro uso poderia ser uma análise de compras preparada para revisão do responsável. A equipe confere as fontes, identifica o que precisa ser corrigido e avalia se aquilo melhora a decisão.

Esse começo permite aprender sem exigir uma reconstrução completa da operação. A autonomia pode aumentar conforme a aplicação demonstra confiabilidade. Permissões de acesso e aprovações precisam acompanhar o uso crescente, especialmente quando a IA passa de uma recomendação para uma ação nos sistemas.

Para o empresário, a avaliação deve chegar à rotina: a análise ajudou a comprar melhor? Diminuiu o tempo necessário para reunir informações? Reduziu as correções? Os benefícios precisam ser comparados com os custos de implantação, operação e manutenção.

Formar profissionais para esse trabalho é outra oportunidade para o Brasil. Precisamos de gente que consiga entender uma dúvida de negócio, trabalhar com os dados e avaliar uma entrega. Conhecimento técnico e experiência de operação precisam se encontrar. Universidades, empresas e profissionais têm espaço para participar dessa formação.

O próximo passo para as empresas brasileiras

Minha aposta é que podemos desenvolver negócios relevantes fazendo a IA funcionar nas condições reais das empresas brasileiras. Isso inclui construir soluções próprias, estruturar e treinar equipes de implantação e atender setores cujas particularidades exigem conhecimento próximo do cliente. Esse aprendizado pode também abrir caminho para outros mercados.

A corrida global continuará sendo influenciada pelas decisões de grandes investidores e fornecedores. No Brasil, temos escolhas a fazer sobre os investimentos que queremos atrair, os negócios que queremos desenvolver e como nossas empresas vão aproveitar a tecnologia.

Quem conseguir ajudar um cliente a resolver um problema importante terá uma oportunidade de construir um negócio. Quem conseguir aplicar IA com critério terá uma oportunidade de melhorar a própria empresa. É nesse trabalho, espalhado por indústrias, distribuidoras e empresas de serviços, que espero ver os investimentos se transformarem em ganho para o país.