CoreWeave reduz tamanho de seu IPO para US$ 1,5 bilhão

A starutp CoreWeave, que conta com apoio da Nvidia, pretende cortar o tamanho de sua oferta pública inicial para US$ 1,5 bilhão, segundo uma pessoa com conhecimento no assunto ouvida pela Bloomberg. Anteriormente, a empresa pretendia captar entre US$ 2,3 bilhões e US$ 2,7 bilhões.

A oferta, agora, será de 37,5 milhões de títulos por US$ 40 cada, ante os 49 milhões que iriam custar entre US$ 47 e US$ 55 do planejamento anterior.

Na proposta de IPO que negociava 49 milhões de papéis, os fundadores da empresa mantinham o maior poder de voto. O CEO da CoreWeave, Michael Intrator, fica com 37% do poder de voto; o CSO (Chief Strategy Officer), Brian Venturo, 23,2%; e o CDO (Chief Development Officer), Brannin McBee, 18,7%. A Bloomberg não informou se isso irá mudar com a nova proposta.

A companhia chegou a considerar levantar cerca de US$ 4 bilhões, o que elevaria sua avaliação para US$ 35 bilhões. Mas a volatilidade e a queda geral no mercado de ações balançou esse otimismo.

A CoreWeave é uma provedora de nuvem com foco em inteligência artificial. Em 2024, a empresa apresentou forte crescimento, com um salto de 737% na receita em comparação ao ano anterior. Com isso a receita ficou em US$ 1,9 bilhão. Porém, a empresa registrou prejuízo líquido de US$ 0,9 bilhão.

A startup assinou um contrato de cinco anos com a OpenAI de US$ 11,9 bilhões para fornecer computação em nuvem. Com isso, a dona do ChatGPT deve receber US$ 350 milhões das ações da CoreWeave.