Como rodar IA em casa e parar de gastar com assinaturas?

IA local: modelos abertos rodam no próprio computador, sem mensalidade e sem enviar dados para a nuvem (Anthropic/Divulgação)
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Publicado em 14 de outubro de 2026 às 17h01.
Manter uma rede de assinatura de inteligência artificial (IA) no Brasil custa mais de R$ 1.200 por ano. O Claude Pro sai por R$ 129,90 mensais na App Store, e o ChatGPT Plus é cobrado a US$ 20, valor que passa de R$ 100 com câmbio e IOF.
A alternativa é rodar IA em casa, baixando um modelo de linguagem aberto e executá-lo no próprio computador, sem mensalidade e sem enviar dados para servidores externos.
A troca funciona para parte do uso. Com 16 GB de RAM, um computador comum roda modelos capazes de resumir e revisar textos. Os modelos locais, porém, são menores que os do ChatGPT e do Claude e perdem em raciocínio complexo.
IA local é o modelo de inteligência artificial executado no hardware do usuário. O arquivo do modelo, com alguns gigabytes, fica salvo no SSD, e o processamento acontece na placa de vídeo (GPU), no processador (CPU) ou na memória unificada dos Macs com Apple Silicon.
A pesquisa TIC Empresas 2025, do Cetic.br, divulgada em junho de 2026, mostra que a adoção de IA pelas empresas brasileiras subiu de 13% para 17% entre 2024 e 2025. Nas pequenas empresas, o índice passou de 10% para 15%, e a geração de texto foi o uso que mais avançou: de 20% para 30% entre as companhias que usam IA.
Não há levantamento nacional sobre a adoção de IA local. Os atrativos do formato são a privacidade dos documentos e o custo que não oscila com o dólar.
A memória define o que o computador consegue executar. Guias técnicos usam como referência cerca de 0,6 GB por bilhão de parâmetros no formato compactado mais comum, mais uma margem para o texto em processamento. Um modelo de 8 bilhões de parâmetros (8B) ocupa entre 4 GB e 6 GB.
Nos Macs com chip M1 ou posterior, a RAM é compartilhada com a GPU, e 16 GB de memória unificada equivalem à faixa recomendada.
Sem GPU, a IA local funciona, só que devagar. Um processador moderno com 16 GB de RAM gera cerca de 10 tokens por segundo (fragmentos de palavras) com um modelo de 7B, segundo guia de configuração do SitePoint. Com o modelo inteiro carregado na VRAM, a velocidade se multiplica, porque a memória da placa transfere dados muito mais rápido que a RAM.
Se o modelo não cabe na VRAM, o desempenho cai. No Windows e no Linux, placas NVIDIA têm a compatibilidade mais ampla, pelo suporte ao CUDA. Placas AMD funcionam via ROCm ou Vulkan, com mais variação de desempenho.
O número seguido de "B" indica bilhões de parâmetros. Quanto maior, mais memória o modelo exige.
O "Q4" indica quantização, compressão que reduz a precisão dos números internos do modelo. Um modelo de 8B que ocupa cerca de 16 GB na versão original cai para menos de 5 GB no formato Q4_K_M, o mais usado para começar.
O Ollama é o programa mais direto para começar. É gratuito, roda em Windows, macOS e Linux e baixa os modelos de uma biblioteca própria.
As versões para Windows e Mac também trazem janela de chat. A lista atualizada de modelos fica em ollama.com/library.
O LM Studio, também gratuito, tem interface gráfica desde o início:
Uso comercial depende da licença de cada modelo.
Depende do equipamento. Quem já tem um PC com 16 GB de RAM e placa de vídeo com 8 GB começa sem gastar nada. Quem precisa comprar a GPU paga caro: a RTX 5060 Ti de 16 GB custava entre R$ 3.959 e R$ 4.788 em varejistas consultados em setembro de 2026, o equivalente a cerca de dois anos e meio de Claude Pro.
A conta de luz entra na soma. Uma placa de 180 W usada duas horas por dia consome perto de 11 kWh por mês, algo entre R$ 8 e R$ 10 com tarifas de R$ 0,70 a R$ 0,90 por kWh.
Os modelos locais também não cobrem todos os recursos pagos. Ficam de fora a pesquisa na web em tempo real e a geração de imagens de alta qualidade.
Os dados ficam no computador, mas a proteção depende da configuração. O recomendado é baixar modelos apenas de bibliotecas oficiais, como a do Ollama e a do Hugging Face, e não expor à internet a porta do servidor local (11434, no caso do Ollama) sem autenticação.
Um modelo local também desconhece o que aconteceu depois do fim do treinamento. Sem acesso à web, ele pode responder com informação desatualizada sobre preços ou leis.
É o modelo de inteligência artificial executado no hardware do usuário. O arquivo fica salvo no SSD, e o processamento acontece na placa de vídeo, no processador ou na memória unificada dos Macs.
O mínimo são 8 GB de RAM, SSD com 20 GB livres e processador de quatro núcleos, com respostas lentas. A configuração recomendada tem 16 GB de RAM e placa de vídeo com 8 GB de VRAM.
Sim, mas devagar. Um processador moderno com 16 GB de RAM gera cerca de 10 tokens por segundo com um modelo de 7B, segundo guia do SitePoint.
Baixe o Ollama em ollama.com, instale o programa, abra o terminal e digite ollama run gemma3:4b. O LM Studio faz o mesmo com interface gráfica.
Gemma 3, do Google, Qwen 3, do Alibaba, Llama 3.2, da Meta, e gpt-oss-20b, da OpenAI. O uso comercial depende da licença de cada um.
Depende do equipamento. Quem já tem um PC com 16 GB de RAM e placa de 8 GB começa sem gastar nada, mas uma RTX 5060 Ti de 16 GB custava entre R$ 3.959 e R$ 4.788 em setembro de 2026.