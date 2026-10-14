Como rodar IA em casa e parar de gastar com assinaturas?

RESUMO ＋Rodar inteligência artificial no próprio computador dispensa mensalidade e mantém os dados fora de servidores externos. Um PC com 16 GB de RAM e placa de vídeo com 8 GB de VRAM executa modelos capazes de resumir e revisar textos. Programas gratuitos como Ollama e LM Studio fazem a instalação em poucos passos. Os modelos locais, porém, são menores que os do ChatGPT e do Claude e perdem em raciocínio complexo.

Manter uma rede de assinatura de inteligência artificial (IA) no Brasil custa mais de R$ 1.200 por ano. O Claude Pro sai por R$ 129,90 mensais na App Store, e o ChatGPT Plus é cobrado a US$ 20, valor que passa de R$ 100 com câmbio e IOF.

A alternativa é rodar IA em casa, baixando um modelo de linguagem aberto e executá-lo no próprio computador, sem mensalidade e sem enviar dados para servidores externos.

A troca funciona para parte do uso. Com 16 GB de RAM, um computador comum roda modelos capazes de resumir e revisar textos. Os modelos locais, porém, são menores que os do ChatGPT e do Claude e perdem em raciocínio complexo.

O que é IA local e por que ela ganhou espaço?

IA local é o modelo de inteligência artificial executado no hardware do usuário. O arquivo do modelo, com alguns gigabytes, fica salvo no SSD, e o processamento acontece na placa de vídeo (GPU), no processador (CPU) ou na memória unificada dos Macs com Apple Silicon.

A pesquisa TIC Empresas 2025, do Cetic.br, divulgada em junho de 2026, mostra que a adoção de IA pelas empresas brasileiras subiu de 13% para 17% entre 2024 e 2025. Nas pequenas empresas, o índice passou de 10% para 15%, e a geração de texto foi o uso que mais avançou: de 20% para 30% entre as companhias que usam IA.

Não há levantamento nacional sobre a adoção de IA local. Os atrativos do formato são a privacidade dos documentos e o custo que não oscila com o dólar.

Qual o hardware mínimo para rodar IA em casa?

A memória define o que o computador consegue executar. Guias técnicos usam como referência cerca de 0,6 GB por bilhão de parâmetros no formato compactado mais comum, mais uma margem para o texto em processamento. Um modelo de 8 bilhões de parâmetros (8B) ocupa entre 4 GB e 6 GB.

Entrada: 8 GB de RAM, SSD com 20 GB livres e processador de quatro núcleos. Roda modelos de 1B a 4B, com respostas lentas;

Recomendada: 16 GB de RAM e placa de vídeo com 8 GB de VRAM. Comporta modelos de 7B a 8B com velocidade adequada ao uso diário;

Confortável: 32 GB de RAM e GPU com 12 GB a 16 GB de VRAM, como a RTX 3060 de 12 GB ou a RTX 5060 Ti de 16 GB. Abre espaço para modelos de 12B a 14B e documentos longos;

Avançada: 64 GB de RAM e GPU com 24 GB de VRAM ou mais, faixa exigida por modelos a partir de 27B.

Nos Macs com chip M1 ou posterior, a RAM é compartilhada com a GPU, e 16 GB de memória unificada equivalem à faixa recomendada.

Por que a placa de vídeo faz diferença na IA local?

Sem GPU, a IA local funciona, só que devagar. Um processador moderno com 16 GB de RAM gera cerca de 10 tokens por segundo (fragmentos de palavras) com um modelo de 7B, segundo guia de configuração do SitePoint. Com o modelo inteiro carregado na VRAM, a velocidade se multiplica, porque a memória da placa transfere dados muito mais rápido que a RAM.

Se o modelo não cabe na VRAM, o desempenho cai. No Windows e no Linux, placas NVIDIA têm a compatibilidade mais ampla, pelo suporte ao CUDA. Placas AMD funcionam via ROCm ou Vulkan, com mais variação de desempenho.

O que significam "8B" e "Q4" no nome dos modelos?

O número seguido de "B" indica bilhões de parâmetros. Quanto maior, mais memória o modelo exige.

O "Q4" indica quantização, compressão que reduz a precisão dos números internos do modelo. Um modelo de 8B que ocupa cerca de 16 GB na versão original cai para menos de 5 GB no formato Q4_K_M, o mais usado para começar.

Como instalar uma IA local no computador?

O Ollama é o programa mais direto para começar. É gratuito, roda em Windows, macOS e Linux e baixa os modelos de uma biblioteca própria.

Baixe o instalador: acesse ollama.com e escolha a versão do sistema operacional;

Instale o programa: siga o assistente de instalação. O Ollama passa a rodar em segundo plano;

Abra o terminal: PowerShell no Windows ou Terminal no Mac e no Linux;

Baixe e rode um modelo: digite ollama run gemma3:4b para um modelo leve ou ollama run qwen3:8b para máquinas com 16 GB de RAM;

Converse com a IA: depois do download, digite a pergunta direto no terminal. Para sair, use /bye.

As versões para Windows e Mac também trazem janela de chat. A lista atualizada de modelos fica em ollama.com/library.

O LM Studio, também gratuito, tem interface gráfica desde o início:

Baixe o app: o instalador está em lmstudio.ai;

Busque um modelo: na aba de pesquisa, digite o nome da família, como Gemma ou Qwen;

Escolha a versão: prefira arquivos Q4_K_M. O app indica se o modelo cabe na memória da máquina;

Carregue e converse: selecione o modelo baixado e use a janela de chat, que funciona sem internet.

Quais modelos gratuitos usar em casa?

Gemma 3 (Google): versões de 1B a 27B. A de 4B roda em máquinas de entrada e aceita imagens;

Qwen 3 (Alibaba): versões de 0,6B a 235B, com suporte a mais de 100 idiomas e licença Apache 2.0, que permite uso comercial;

Llama 3.2 (Meta): versões compactas de 1B e 3B para computadores modestos, sob licença própria da Meta;

gpt-oss-20b (OpenAI): modelo aberto da OpenAI projetado para caber em máquinas com 16 GB de memória.

Uso comercial depende da licença de cada modelo.

Rodar IA em casa sai mais barato que assinar?

Depende do equipamento. Quem já tem um PC com 16 GB de RAM e placa de vídeo com 8 GB começa sem gastar nada. Quem precisa comprar a GPU paga caro: a RTX 5060 Ti de 16 GB custava entre R$ 3.959 e R$ 4.788 em varejistas consultados em setembro de 2026, o equivalente a cerca de dois anos e meio de Claude Pro.

A conta de luz entra na soma. Uma placa de 180 W usada duas horas por dia consome perto de 11 kWh por mês, algo entre R$ 8 e R$ 10 com tarifas de R$ 0,70 a R$ 0,90 por kWh.

Os modelos locais também não cobrem todos os recursos pagos. Ficam de fora a pesquisa na web em tempo real e a geração de imagens de alta qualidade.

IA local é mais segura?

Os dados ficam no computador, mas a proteção depende da configuração. O recomendado é baixar modelos apenas de bibliotecas oficiais, como a do Ollama e a do Hugging Face, e não expor à internet a porta do servidor local (11434, no caso do Ollama) sem autenticação.

Um modelo local também desconhece o que aconteceu depois do fim do treinamento. Sem acesso à web, ele pode responder com informação desatualizada sobre preços ou leis.