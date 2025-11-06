Na Aliexpress, Black Friday está em 2° plano: foco é dia dos solteiros

Em um mês em que o varejo brasileiro volta suas atenções para a Black Friday, a AliExpress quer "correr por fora" em tempos de forte concorrência. A gigante chinesa de e-commerce, que completa 15 anos de operação no Brasil, direciona seus esforços para o 11 de novembro, internacionalizado como Dia dos Solteiros.

O evento foi criado pelo grupo Alibaba, que reúne a marca AliExpress, em 2009 e é considerado internamente o principal momento do ano para a companhia.

Para essa data, que ocorre na próxima terça-feira, a estratégia da empresa no Brasil inclui o relançamento de uma ferramenta inédita no país, o Group Buy. A ideia é que ela permita a formação de grupos de compra para obtenção de descontos coletivos.

Segundo Briza Bueno, diretora do AliExpress no Brasil, a iniciativa busca ao mesmo tempo "diferenciar a plataforma da concorrência" e "testar o comportamento do consumidor brasileiro".

"Gostamos de testar. É difícil dizer como será essa experiência nova, acreditamos que será um sucesso. Essa é uma iniciativa que pode nos ajudar bastante olhando para frente e uma iniciativa nova, nenhum outro marketplace tem", afirmou a executiva durante o lançamento da campanha nesta quinta-feira, 6.

A ferramenta já havia sido testada pela companhia em versões anteriores há cerca de 3 anos, mas foi reformulada para oferecer uma experiência mais intuitiva no próximo 11.11.

Segundo a companhia, os usuários poderão escolher produtos participantes, formar grupos e compartilhar links para que outras pessoas entrem na mesma compra, desbloqueando descontos progressivos que podem chegar a 90%.

"Para o lado da plataforma, ela ajuda as pessoas a conseguirem ter descontos mais agressivos e, para nós, é importante porque gostamos que as pessoas consigam trazer mais mais pessoas para a plataforma. É uma ferramenta que olha para os dois lados", afirmou a executiva durante o lançamento da campanha nesta quinta-feira, 6.

Bueno destaca que a escolha pelo Brasil como mercado de teste tem relação direta com o perfil do consumidor local. "O brasileiro é muito sociável, a gente sabe, não é? E quando olhamos informação do uso de redes sociais, de como as pessoas se relacionam, sabemos que o brasileiro é esse povo".

A campanha do 11.11 deste ano incluirá também 24 horas de transmissões ao vivo com marcas parceiras como Magalu, Baseus e Darklab, além de frete grátis para produtos "choice", cashback de até 20% em bancos e carteiras digitais parceiras (como Inter e PicPay) e a distribuição de 1 milhão de moedas virtuais que poderão ser trocadas por descontos adicionais.

A data também marcará o lançamento do canal “Marcas+”, que reunirá grandes nomes da tecnologia, como Realme, Lenovo, Huawei e Xiaomi, em um espaço dedicado dentro da plataforma. As ações serão estreladas pelos lutadores Popó e Wanderlei Silva, para reforçar a ideia de que é "melhor se aliar".

E a Black Friday?

Embora reconheça a relevância da Black Friday para o varejo nacional, que neste ano ocorre no dia 28 de novembro, Briza aposta no crescimento anual do chamado Dia dos Solteiros. A plataforma aponta que globalmente, só no ano passado, a data movimentou Us$ 203 bilhões.

"A Black Friday também é um evento super importante no Brasil, não é uma data para ser ignorada, certamente. Mas para o AliExpress, a data mais relevante é o 11/11. E muitos varejistas têm tentado antecipar um pouco ali da Black Friday", disse a diretora.

A estratégia difere da maioria dos concorrentes no país. Shopee, Shein, Mercado Livre e Casas Bahia, por exemplo, estruturaram campanhas tanto para o 11/11 quanto para a Black Friday, com descontos progressivos, cupons e promoções estendidas ao longo de novembro.

Mas há, de fato, quem já conte com o Dia dos Solteiros para antecipar sua estratégia do dia 28 de novembro. É o caso da Shoppe que, na próxima terça, distribuirá R$ 20 milhões em cupons de descontos, acima do total que será dado na Black Friday, de R$ 16 milhões.

A Shein intensifica sua campanha no dia 11 de novembro com ofertas progressivas que prometem chegar a 85% de redução nos preços de mais de 600 mil itens e com frete grátis.

O estudo Black Friday 2025, da Gauge e W3haus, mostra que, de fato, a sexta-feira em si vem perdendo protagonismo. Apenas um terço das vendas de novembro deve se concentrar nesse dia, refletindo o avanço do conceito da "black November", com ofertas diluídas e consumidores mais atentos a custo-benefício.

A expectativa é de um faturamento recorde de R$ 13,6 bilhões no período, alta de 16,5% em relação ao ano passado.