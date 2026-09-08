Nova IA já entrevista candidatos pelo WhatsApp e ajuda empresas a acelerar seleções

A inteligência artificial está avançando para uma etapa que, até pouco tempo atrás, era quase exclusivamente humana: a entrevista de emprego. Uma nova ferramenta desenvolvida pela Empregare já conduz conversas com candidatos pelo WhatsApp ou pelo site, faz perguntas com base na vaga e no currículo, pede mais detalhes quando encontra respostas vagas e organiza as informações para análise posterior dos recrutadores.

Segundo dados divulgados pela própria Empregare, o sistema já realizou mais de 12 mil entrevistas e reduziu em até 90% o tempo destinado à triagem inicial nos processos analisados pela empresa.

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Como funciona a nova IA entrevistadora

A ferramenta foi criada para assumir parte das tarefas repetitivas das primeiras etapas de seleção. Em vez de depender da agenda de um recrutador para uma conversa inicial, o candidato pode responder às perguntas pelo WhatsApp ou pelo site no horário em que estiver disponível.

A IA cruza os requisitos da vaga com as informações presentes no currículo e conduz a entrevista a partir desse contexto. Isso significa que o processo não precisa seguir necessariamente uma sequência fixa de perguntas.

Quando uma resposta é considerada vaga ou incompleta, o sistema pode pedir esclarecimentos antes de avançar.

Ao final da conversa, as informações são organizadas em um painel para o RH, que recebe o histórico da entrevista, dados estruturados sobre o candidato e uma pontuação produzida pela ferramenta.

Currículo passa a influenciar diretamente as perguntas

Um dos aspectos mais relevantes da tecnologia está justamente na personalização da conversa.

Em processos tradicionais, entrevistas iniciais podem repetir praticamente as mesmas perguntas para todos os candidatos. No modelo apresentado pela Empregare, as questões podem levar em consideração tanto os requisitos da vaga quanto as experiências descritas no currículo.

Na prática, se um candidato afirma ter liderado um projeto, por exemplo, a ferramenta pode solicitar detalhes sobre essa experiência. Esse tipo de aprofundamento aumenta a importância de manter o currículo claro e coerente.

Informações genéricas ou exageradas podem gerar novas perguntas e exigir que o candidato sustente aquilo que apresentou no documento.

Entrevista pode acontecer 24 horas por dia

Outro diferencial está na disponibilidade. A entrevista automatizada pode ser realizada a qualquer momento, sem depender da coincidência entre a agenda do candidato e a do recrutador.

Para empresas com grandes volumes de inscrições, isso pode reduzir uma das principais limitações da seleção tradicional: o tempo necessário para fazer os primeiros contatos.

Segundo a Empregare, a tecnologia foi desenhada justamente para diminuir a carga operacional dessa etapa e permitir que profissionais de RH dediquem mais tempo às avaliações que exigem julgamento humano.

WhatsApp vira canal de recrutamento

A escolha do WhatsApp também aproxima a entrevista automatizada de um ambiente já familiar para grande parte dos candidatos brasileiros. O sistema pode conduzir a conversa diretamente pelo aplicativo, sem exigir a instalação de uma plataforma específica.

A alternativa é realizar a entrevista pelo próprio site. Esse formato representa uma mudança importante na experiência do candidato.

Em vez de receber apenas mensagens sobre andamento da seleção, o profissional passa a interagir com uma inteligência artificial dentro de um canal usado diariamente para comunicação pessoal e profissional.

A IA também pode entregar feedback ao candidato

Ao final da entrevista, a ferramenta pode fornecer retorno sobre o desempenho, com indicação de pontos positivos e oportunidades de melhoria, segundo a Empregare.

Esse tipo de recurso tenta atacar uma crítica recorrente aos processos seletivos de grande escala: a falta de retorno após as etapas iniciais.

Para as empresas, a automatização permite atender mais candidatos sem aumentar proporcionalmente o número de entrevistas conduzidas manualmente. Para quem participa da seleção, a experiência pode se tornar mais rápida — embora também mais impessoal.

A adoção de IA no recrutamento já vai além da triagem de currículos

O movimento da Empregare acompanha uma mudança mais ampla na área de recursos humanos.

Pesquisa da Insight Global com gestores de contratação nos Estados Unidos mostrou uso disseminado de inteligência artificial em diferentes etapas do recrutamento. Ao mesmo tempo, 93% dos entrevistados disseram considerar a participação humana essencial no processo.

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Isso ajuda a explicar o desenho de ferramentas como a nova entrevistadora. A proposta não é necessariamente substituir o recrutador em todas as etapas.

A IA assume parte da coleta, organização e comparação de informações. A análise final e a decisão de contratação continuam sob responsabilidade de profissionais e gestores, segundo o modelo apresentado pelas empresas que desenvolvem esse tipo de solução.

Para o candidato, a preparação também muda

O avanço das entrevistas automatizadas adiciona uma nova etapa à preparação para processos seletivos. O profissional precisa estar pronto para conversar com sistemas capazes de comparar suas respostas com o currículo e solicitar esclarecimentos em tempo real.

Nesse cenário, respostas decoradas podem perder força rapidamente. Experiências concretas, exemplos específicos e coerência entre currículo, LinkedIn e entrevista passam a ser ainda mais importantes.

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