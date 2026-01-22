Como tirar print no Samsung Galaxy A: cinco formas rápidas e fáceis

Capturar a tela (ou tirar um "print") é uma funcionalidade extremamente útil para guardar informações importantes, compartilhar momentos ou até mesmo resolver dúvidas.

Se você possui um smartphone Samsung Galaxy A e ainda não sabe como fazer isso – ou está procurando maneiras diferentes de tirar print da sua tela –, aqui está um guia simples e completo para você.

1 - Método padrão: usando os botões laterais

A maneira mais comum de tirar um print em um Samsung Galaxy A é por meio da combinação de botões. Esse método é fácil e rápido: basta pressionar e soltar os botões de diminuir volume e liga/desliga ao mesmo tempo.

Após isso, você verá a tela piscar rapidamente, indicando que o print foi feito. A imagem será automaticamente salva na galeria do seu dispositivo.

2 - Método alternativo: gestos de mão

Se você preferir uma maneira mais intuitiva e sem usar botões, é possível usar um gesto de mão para tirar o print. No entanto, pode ser preciso ativar essa função primeiro.

Ativar o gesto (se necessário):

Abra o menu de Configurações;

Toque em Recursos Avançadas;

Selecione Movimentos e Gestos;

Ative a opção Deslizar a mão para capturar.

Realizar o gesto:

Com a tela que você deseja capturar visível, deslize a lateral de sua mão de um lado para o outro na tela (da direita para a esquerda ou vice-versa) para tirar o print.

3 - Usando a assistente Bixby

Se você não quiser usar as mãos, pode recorrer à assistente virtual Bixby para tirar prints de maneira rápida com um comando de voz.

Para isso, pressione e segure o botão Bixby (ou a tecla lateral) para abrir a assistente da Samsung. Posteriormente, basta dar um comando como “Tire um print” ou “Capture a tela” para que a captura seja realizada automaticamente.

4 - Seleção inteligente

Em alguns modelos da linha Galaxy A, também é possível capturar áreas específicas da tela ou imagens em formatos personalizados por meio do recurso Seleção Inteligente.

Passo a Passo:

Abra o menu Configurações do seu Samsung Galaxy A;

Vá até Visor e ative o recurso Painéis Edge;

Depois de habilitar a funcionalidade, toque em Painéis Edge > Painéis e ative a Seleção Inteligente;

Com ela ativada, deslize o dedo a partir da borda da tela para abrir o painel inteligente;

No Painel Edge, toque no ícone Retângulo para selecionar a área desejada da tela;

Ajuste a área de captura conforme necessário e toque em Concluído.

5 - Captura estendida

Caso você queira capturar mais do que a tela visível — por exemplo, em páginas da web ou longas conversas em aplicativos — alguns smartphones mais recentes da Samsung, incluindo os da linha Galaxy A, oferecem uma função chamada Captura Estendida. Ela permite que você faça uma captura de tela contínua.

Basta tirar um print normal (como no método padrão) e tocar no ícone com uma seta para baixo para expandir a captura além da tela visível. Esse recurso é muito útil para capturar conteúdos como artigos inteiros, chats ou sites sem perder detalhes.