Futura/Apex: Amin, Carlos Bolsonaro e de Toni lideram disputa ao Senado em Santa Catarina

O senador Esperidião Amin (PP) lidera a corrida por uma das duas vagas de Santa Catarina no Senado, segundo pesquisa Futura/Apex. No primeiro cenário testado, Amin aparece com 48,6% das intenções de voto.

Na sequência, Carlos Bolsonaro (PL) registra 37,3%, seguido pela deputada federal Caroline de Toni (PL), com 34,1%. Décio Lima (PT) aparece com 18,8%, enquanto Dário Berger (PSB) soma 11,7%.

Antídio Lunelli (MDB) registra 5,6%, Afrânio Boppré (PSOL) tem 2,8% e Jeferson Rocha (PROS) aparece com 1,8%. Os entrevistados que não souberam ou não responderam somam 21,5%, enquanto 17,8% disseram votar em branco ou nulo.

Cenário 2

No segundo cenário, Esperidião Amin mantém a liderança, com 49,7% das intenções de voto. Carlos Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 41,3%, seguido por Caroline de Toni, que registra 37%.

Décio Lima soma 19,5%, enquanto Jeferson Rocha aparece com 4,5% e Afrânio Boppré registra 4,3%. Os votos em branco, nulos ou nenhum candidato chegam a 22,2%, e 21,3% não souberam ou não responderam.

A Futura/Apex ouviu 800 pessoas entre os dias 1 e 3 de junho. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SC-01761/2026.