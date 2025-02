Como proteger seu celular durante o Carnaval

Durante o Carnaval, o roubo de celulares se torna um dos principais crimes em meio à folia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, durante o Carnaval de 2024, foram registrados 597 furtos de celulares em eventos da festa. No total, considerando também os casos de roubo, 686 aparelhos foram subtraídos entre os dias 9 e 14 de fevereiro.

Smartphone no Carnaval: dispositivo pode ganhar proteção extra com configurações simples (Getty Images)

Apesar dos números, houve uma redução de 48% nos registros de furtos e roubos de celulares em comparação com o Carnaval de 2023. Além disso, os casos gerais desses crimes na cidade, independentemente do evento, apresentaram uma queda de 9,3% em relação ao ano anterior.

Para evitar prejuízos, foliões devem adotar medidas preventivas, como uso de senhas seguras, exclusão de aplicativos financeiros antes de sair de casa e armazenamento discreto do celular. A seguir, veja as principais orientações para proteger seu aparelho e seus dados.

Medidas simples para aumentar a segurança

Ative uma senha de bloqueio : use códigos numéricos, biometria ou reconhecimento facial para impedir acessos não autorizados.

: use códigos numéricos, biometria ou reconhecimento facial para impedir acessos não autorizados. Apague informações financeiras : remova temporariamente apps bancários e dados de pagamento de aplicativos como Uber e iFood.

: remova temporariamente apps bancários e dados de pagamento de aplicativos como Uber e iFood. Carregue dinheiro em espécie : reduz a necessidade de acessar o celular para pagamentos.

: reduz a necessidade de acessar o celular para pagamentos. Crie uma pasta segura para apps sensíveis : essa função adiciona uma camada extra de proteção (veja abaixo como ativá-la).

: essa função adiciona uma camada extra de proteção (veja abaixo como ativá-la). Reduza o tempo de bloqueio automático: configure o celular para bloquear rapidamente após o uso.

Como proteger aplicativos de banco no celular

Criando pastas seguras

🕐 Tempo médio para configurar: 5 minutos

No Android:

Acesse Configurações > Segurança e privacidade. Procure Pasta Segura e toque em Continuar. Escolha um método de bloqueio (senha, PIN ou biometria). Ative a Pasta Segura e mova os apps desejados para dentro dela.

No iOS:

Vá em Ajustes > Tempo de Uso > Limite de Apps. Toque em Adicionar Limite e selecione os apps que deseja proteger. Defina um tempo curto de bloqueio. Volte ao menu Tempo de Uso, ative a opção Usar Código e crie uma senha.

Ocultação de aplicativos

🕐 Tempo médio para configurar: 3 minutos

No Android, alguns modelos permitem esconder apps sem desinstalá-los:

Vá em Configurações > Tela inicial. Toque em Ocultar aplicativos na tela inicial e na tela de aplicativos. Escolha os aplicativos que deseja ocultar e toque em Ok.

Outras dicas para evitar furtos no Carnaval

Anote o IMEI do seu aparelho : em caso de roubo, esse número permite bloquear o dispositivo junto à operadora.

: em caso de roubo, esse número permite bloquear o dispositivo junto à operadora. Faça backup de seus dados : mantenha fotos e documentos salvos na nuvem para evitar perdas.

: mantenha fotos e documentos salvos na nuvem para evitar perdas. Ative a geolocalização : ferramentas como Buscar iPhone e Encontre Meu Dispositivo podem ajudar a localizar ou bloquear seu celular remotamente.

: ferramentas como Buscar iPhone e Encontre Meu Dispositivo podem ajudar a localizar ou bloquear seu celular remotamente. Evite usar o celular em multidões : prefira ambientes mais seguros, como restaurantes ou pontos de apoio.

: prefira ambientes mais seguros, como restaurantes ou pontos de apoio. Guarde o celular em locais seguros : evite bolsos traseiros; pochetes e doleiras são mais seguras.

: evite bolsos traseiros; pochetes e doleiras são mais seguras. Desative o pagamento por aproximação : reduza os riscos de transações indevidas.

: reduza os riscos de transações indevidas. Use capinhas resistentes: proteja seu celular contra quedas e líquidos.

Caso seu celular seja furtado, registre um boletim de ocorrência e solicite o bloqueio imediato do dispositivo e do chip junto à operadora. Essas ações dificultam o uso do aparelho pelos criminosos e reduzem os riscos de golpes financeiros.