Tensão entre EUA e Irã, Focus e falas do Fed: o que move os mercados

Os mercados iniciam a semana atentos aos desdobramentos da escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã, que colocou novamente o petróleo e os riscos geopolíticos no centro das preocupações dos investidores. A agenda econômica desta segunda-feira, 13, é relativamente mais leve, mas traz indicadores e discursos de autoridades que podem ajudar a calibrar as expectativas sobre juros no Brasil e no exterior.

No Brasil, o destaque do dia fica para o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central às 8h25. O mercado acompanha principalmente se as projeções para a taxa básicas de juros, a Selic, serão revisadas após o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho vir abaixo do esperado e reforçar a percepção de que o ciclo de cortes de juros pode avançar até o fim do ano.

Na última sexta-feira, 10, o Ibovespa encerrou o pregão em forte alta, com avanço de 2,86%, aos 177.680 pontos, enquanto o dólar recuou 0,28%, para R$ 5,108. O movimento foi impulsionado pelo dado de inflação mais benigno.

O IPCA subiu 0,16% em junho, abaixo da expectativa de mercado, que apontava alta de 0,31%. Com o resultado, a inflação acumulada em 12 meses desacelerou para 4,64%, ante 4,72% em maio.

Para Rodrigo Marcatti, economista e CEO da Veedha Investimentos, o resultado pode levar o mercado a rever suas projeções para a Selic. Segundo ele, a expectativa de juros em 14% para 2026 no Boletim Focus pode ser reduzida. “Talvez já na semana que vem o mercado passe a projetar mais corte para o final desse ano”, afirmou.

Além do Focus, os investidores acompanham às 10h o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), e às 15h os dados da balança comercial divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Já na agenda política, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa às 10h de encontro com clientes institucionais da Necton Investimentos. À tarde, Durigan recebe Luiz França, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias.

Às 17h30, Durigan se reúne com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e com o secretário-executivo da Fazenda, Rogério Ceron.

Conflito no Oriente Médio segue no radar

O principal ponto de atenção para os mercados globais nesta segunda-feira, porém, está no cenário internacional. Os Estados Unidos iniciaram uma nova série de ataques contra o Irã no domingo , em uma tentativa de impedir que o país bloqueie a circulação de navios no Estreito de Ormuz.

A região é estratégica para o mercado de petróleo, já que concentra uma das principais rotas de exportação da commodity. O Irã afirmou ter fechado a passagem por tempo indeterminado, enquanto os Estados Unidos negaram que o país tenha controle sobre o estreito e disseram que a navegação segue aberta.

A tensão aumentou após o Irã lançar mísseis e drones contra países do Golfo, incluindo Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar, Omã e Jordânia. O episódio elevou a preocupação dos investidores sobre possíveis impactos na oferta global de petróleo e sobre uma eventual pressão adicional na inflação.

Os contratos futuros do barril de petróleo Brent para setembro deste ano abriram a sessão de negociações deste domingo em forte alta.

Agenda no exterior

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) também divulga nesta segunda-feira seu relatório mensal sobre o mercado de petróleo, em um momento de maior atenção sobre a commodity.

No exterior, investidores acompanham falas de dirigentes do Federal Reserve e do Banco Central Europeu em busca de sinais sobre os próximos passos da política monetária.

Nos Estados Unidos, Michelle Bowman, integrante do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), fala às 6h25, enquanto Christopher Waller, também membro do Fed, participa de evento às 13h30.

Na Europa, Isabel Schnabel, integrante do Banco Central Europeu (BCE), faz pronunciamento às 13h45. Às 18h, a presidente da instituição, Christine Lagarde, também participa de evento.

No Reino Unido, o destaque é a fala de Alan Pill, membro do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE), às 15h.

Ainda nos Estados Unidos, o mercado acompanha o balanço orçamentário federal de junho, divulgado às 15h. O dado anterior mostrou déficit de US$ 132,8 bilhões.