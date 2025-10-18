Como escolher o melhor smartphone para jogar Free Fire ou PUBG sem travar em 2025

Free Fire e PUBG (PlayerUnkown’s Battlegrounds) se destacam entre os mais populares jogos no segmento battle royale para dispositivos móveis. Para ter uma boa experiência nesses games, em que jogadores competem para ser o último sobrevivente em um grande mapa, é essencial um smartphone com bom desempenho, especialmente nas configurações gráficas mais altas.

Para garantir que seu smartphone consiga rodar esses jogos sem travamentos, é importante escolher dispositivos com especificações adequadas. Versões especialmente feitas para essa finalidade, como Asus ROG Phone, Nubia RedMagic, Lenovo Legion e OnePlus Ace, são opções seguras. No entanto, elas podem ser mais caras e nem sempre estão disponíveis no Brasil.

Neste guia, vamos falar sobre as características mínimas e ideais para rodar jogos como Free Fire e PUBG e sugerir alguns smartphones que se destacam no mercado em 2025.

Requisitos recomendados

1 - Processador (chipset)

A escolha do chipset é crucial para a performance dos jogos. Para uma experiência sem travamentos, é necessário ter um processador intermediário recente e potente, como os das séries Snapdragon 600/700 ou Dimensity 800/900.

Para um desempenho ainda mais robusto, chips Snapdragon 8, Dimensity 9000 ou Apple A18 Pro são ideais, principalmente para jogos pesados e configurações gráficas altas.

2 - Memória RAM

O mínimo recomendado de memória RAM é 6 GB. No entanto, para garantir maior fluidez e capacidade de multitarefa, modelos com 8 GB ou mais de RAM são altamente recomendados. Mais RAM ajuda a manter o desempenho estável, especialmente em sessões longas de jogo.

3 - Tela

Uma tela com taxa de atualização de 90 Hz é o mínimo necessário para uma jogabilidade fluida. Se o seu orçamento permitir, escolha modelos com 120 Hz ou mais. Isso melhora bastante a experiência, principalmente em jogos rápidos como Free Fire e PUBG, nos quais a resposta rápida da tela faz toda a diferença.

4- Armazenamento

Para instalar os jogos e garantir que o desempenho não seja afetado por falta de espaço, o recomendado é 128 GB de armazenamento ou mais. Isso oferece espaço suficiente para os jogos, atualizações e outros aplicativos, sem comprometer a performance.

Modelos recomendados para jogar Free Fire e PUBG em 2025

Para quem deseja o melhor desempenho possível, com configurações gráficas de alto nível e processamento de última geração, esses modelos são ideais:

Samsung Galaxy S (série Ultra e Plus)

Modelos como o Galaxy S25 Ultra e S24+ oferecem Snapdragon 8 ou Exynos 2400, 12 GB ou mais de RAM e telas AMOLED com 120 Hz. Esses dispositivos não apenas garantem um desempenho gráfico top de linha, mas também têm câmeras de qualidade excepcional;

iPhone 16 Pro Max (ou modelos mais recentes)

A linha Pro Max da Apple é conhecida por sua performance em jogos. O iPhone 16 Pro Max vem com chip A18, 8 GB de RAM e uma tela Super Retina XDR de 120 Hz. O iOS é otimizado para uma experiência de jogo fluida e o desempenho em gráficos é impressionante.

Motorola Edge (série Ultra/Pro)

Modelos como o Edge 60 Pro ou Edge 50 Ultra são ótimos para quem busca desempenho a um preço um pouco mais acessível. Equipados com Dimensity 8350 ou Snapdragon 8, 12 GB de RAM e telas de 144 Hz, são ideais para rodar jogos exigentes como PUBG e Free Fire.

No entanto, para quem deseja um bom desempenho por um preço mais acessível, as linhas POCO X, POCO F e Redmi Note Pro, todas da Xiaomi, os Galaxy A55 e A56, da Samsung, e os Moto G84 e Moto G86, da Motorola, são opções que oferecem boa performance para jogos como Free Fire e PUBG, mas sem o preço dos modelos topo de linha.

No entanto, como esses dispositivos ainda podem custar alguns milhares de reais, é sempre recomendável fazer uma pesquisa mais profunda antes de escolher o smartphone que vai te acompanhar nas várias horas diárias jogando – ou realizando outras atividades.