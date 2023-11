Como descobrir o IMEI de um celular; guia fácil

O IMEI (International Mobile Equipment Identity) é um código único que identifica cada aparelho celular globalmente.

Essa sequência numérica é mais do que um mero conjunto de dígitos: é uma ferramenta essencial para a segurança do seu dispositivo.

O IMEI é crucial para bloquear um celular em casos de roubo, verificar a autenticidade de um aparelho ou até para procedimentos de manutenção e garantia.

Como achar o IMEI do celular

Código universal de acesso

Um dos métodos mais rápidos e universais para encontrar o IMEI é através do código *#06#.

Basta digitar essa combinação na tela de discagem do seu celular e o número do IMEI aparecerá automaticamente na tela. Essa opção funciona em qualquer smartphone, independentemente do sistema operacional.

Pelas configurações do sistema

Em dispositivos que não possuem discador, como tablets, o IMEI pode ser encontrado no menu de configurações.

No Android, vá até Configurações > Sobre o telefone.

No iOS, siga por Ajustes > Geral > Sobre.

Recuperando o IMEI de celulares perdidos ou roubados

Caso seu celular tenha sido roubado ou perdido, ainda é possível encontrar o IMEI:

Na caixa do aparelho A embalagem do celular geralmente contém o número do IMEI próximo ao código de barras.

Na nota fiscal: Confira a nota fiscal do produto. O IMEI costuma estar registrado junto às informações do aparelho.

Recuperando o IMEI serviços de localização online

Para dispositivos Android, o serviço "Encontre meu dispositivo" do Google pode ajudar.

Para iPhones, o site da Apple ID oferece informações sobre o IMEI de aparelhos associados à sua conta.

Procedimentos para bloquear o IMEI de um celular roubado

Saiba como solicitar o bloqueio do IMEI junto às principais operadoras (Claro, TIM, Vivo e Correios Celular) para impedir o uso indevido de um celular roubado ou perdido.

Além disso, é importante saber que, segundo a Anatel, para realizar o bloqueio do aparelho, não é mais necessário fornecer o número do IMEI, bastando apenas um boletim de ocorrência e o contato com a operadora.

Verificando a regularidade do IMEI em celulares usados

Antes de comprar um celular usado, é fundamental verificar se o IMEI está regularizado para evitar adquirir um aparelho bloqueado ou pirata. Este passo é essencial para uma compra segura e livre de problemas. Use o primeiro método ensinado para checar a informação.