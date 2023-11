Melhor celular 5G 128GB: 10 modelos para comprar na Black Friday

Para aqueles que buscam um smartphone com conexão rápida à internet e amplo espaço de armazenamento, existem 10 opções de celulares 5G com 128GB que podem te surpreender. Estes modelos representam as principais marcas do mercado, como Motorola, Samsung, Xiaomi e Apple, abrangendo diversas categorias que vão desde os modelos mais básicos até os topo de linha.

A lista dos melhores smartphones apresenta modelos de diversas marcas e atende a diferentes perfis de usuários. Incluímos opções com preços acessíveis, modelos intermediários e aparelhos de alto valor, porém oferecendo os recursos mais avançados disponíveis no mercado.

Motorola Moto G73

Galaxy A54 5G

Shortcode incompleto! É necessário preencher ID, Título e Descrição.

Xiaomi Poco X5 Pro 5G

Galaxy Z Flip 4

Galaxy S23

Matéria publicada originalmente no Buscapé, para ler completa veja aqui.