Ações desse setor disparam impulsionadas por IA — e não são empresas de tecnologia

As ações de empresas de serviços públicos estão entre as que mais valorizam no S&P 500 neste ano, superando setores de tecnologia e comunicação, mesmo com o foco do mercado em inteligência artificial. O desempenho é impulsionado principalmente pelo aumento da demanda por eletricidade, ligado à expansão de data centers de IA.

De acordo com dados do Dow Jones Market Data, o índice do setor de serviços públicos acumulou 23,7% de retorno total no ano, incluindo dividendos, frente a 22,9% do setor de comunicação e 21,3% de tecnologia da informação.

O setor, tradicionalmente estável e conhecido por retornos consistentes, começou a registrar crescimento expressivo em 2024. A construção de novos data centers por empresas como Microsoft e Meta aumentou a demanda por eletricidade em estados como Virgínia e Oregon.

Ao MarketWatch, George Cipolloni, gestor de portfólio, afirmou que o crescimento dos investimentos em inteligência artificial tende a favorecer o setor de geração de energia e as concessionárias de serviços públicos, tendência já refletida nos retornos e na valorização dos múltiplos do setor.

Produtores de energia se beneficiam de preços altos

Empresas como Constellation Energy, Vistra Corp., NRG Energy e Talen Energy tiveram valorização importante em 2025. As companhias têm comprado fonte de commodities como gás natural ou urânio, geram eletricidade e vendem aos consumidores, aproveitando preços mais altos de energia.

O índice de preços da eletricidade nos EUA subiu 6,2% nos 12 meses até agosto, superando o aumento de 2,9% do índice de preços ao consumidor.

Além desse crescimento, as concessionárias oferecem fluxos de receita regulados, protegendo investidores de possíveis choques econômicos. A volatilidade anual do setor nos últimos três anos foi de 18%, abaixo da média do mercado.

Apesar do desempenho expressivo, o setor ainda representa apenas 2,5% do S&P 500, frente a 34,7% de tecnologia e 13,5% de finanças.