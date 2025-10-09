Como a Logitech quer reduzir dores e prevenir lesões com design ergonômico

Dores nos pulsos, mãos e pescoço, além de problemas como Lesão por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbio Osteoarticular Relacionado ao Trabalho (DORT) são cada vez mais comuns entre profissionais que passam horas digitando em frente a um computador.

Por isso, estações de trabalho bem ajustadas e o uso de produtos ergonômicos são essenciais para prevenir lesões e garantir conforto, tanto em casa (home office) quanto no escritório. Nesse contexto, empresas como a suíça Logitech vêm ampliando suas linhas especializadas, oferecendo kits que combinam mouses, teclados, webcam e headset desenvolvidos para reduzir o esforço físico durante longas jornadas.

Segundo a marca, o design ergonômico ajuda o corpo a manter uma posição mais natural ao digitar ou navegar. Para mouses e teclados, o ideal é que os pulsos fiquem retos — sem dobras para os lados ou para cima e para baixo — e, sempre que possível, afastados da mesa, evitando pressionar superfícies duras.

Esses ajustes, aliados a alongamentos e exercícios regulares, ambos potencializados por orientações de profissionais especializados, contribuem para melhorar a postura, aliviar dores e prevenir problemas causados por esforços repetitivos nas mãos e pulsos. Isso tudo em um contexto de uso prolongado de computadores e dispositivos móveis, que ultrapassa o ambiente de trabalho tradicional.

Linha ergonômica da Logitech

Entre os destaques da linha Logitech Ergo, está o MX Vertical, mouse que mantém a mão em um ângulo de 57°, semelhante a um aperto de mão, reduzindo a pressão no pulso e a torção do antebraço. Testado pela EXAME, o modelo se destaca pela precisão e conforto em uso prolongado.

Outro modelo popular é o ERGO M575, com sistema de trackball — esfera que movimenta o cursor sem exigir o deslocamento do pulso. Esse formato diminui o esforço muscular e ajuda a manter uma postura mais neutra da mão.

Já o Lift, voltado para quem tem mãos pequenas ou médias, traz um formato vertical semelhante ao do MX, porém mais compacto e com textura suave. Essa versão está disponível em três cores (rosa, branco e o tradicional grafite) e também conta com um modelo específico para canhotos.

Além disso, a Logitech oferece soluções complementares ao mouse, como o teclado ERGO K860, com design curvo e dividido e apoio almofadado para os pulsos. Segundo a empresa, o formato reduz em até 25% a flexão do pulso em comparação a teclados tradicionais, o que melhora o alinhamento dos antebraços e o conforto durante a digitação.