Como usar o WhatsApp em dois celulares ao mesmo tempo: guia completo para Android e iOS

O WhatsApp permite que você use a mesma conta em até quatro dispositivos simultaneamente, além do seu celular principal.

Isso facilita o acesso à sua conta em diferentes aparelhos, seja para compartilhar a gestão dela ou acessar o mensageiro em dispositivos temporários.

A seguir, veja como configurar o WhatsApp em dois celulares, tanto em Android quanto em iOS.

Android

Baixe o WhatsApp no celular Android que você deseja conectar à sua conta e abra o aplicativo; Toque em “Concordar e continuar”; Clique no ícone de mais opções (três pontos verticais) e selecione “Conectar como dispositivo adicional”; Use o seu celular principal para escanear o QR code exibido na tela do celular adicional; Abra o WhatsApp no seu celular principal. Se for Android, vá em mais opções > Dispositivos conectados > Conectar dispositivo. Se for iPhone, toque em Configurações > Dispositivos conectados > Conectar dispositivo; Desbloqueie seu celular principal (autenticação biométrica ou PIN); Use seu celular principal para escanear o QR code exibido na tela do celular Android adicional.

iPhone

Baixe o WhatsApp no iPhone que você deseja conectar à sua conta e abra o aplicativo; Toque em “Concordar e continuar”. Se solicitado, toque em “Usar outro número”; Clique no ícone de mais opções (três pontos horizontais) e selecione “Conectar como dispositivo adicional”; Use seu celular principal para escanear o QR code exibido na tela do iPhone adicional; Abra o WhatsApp no seu celular principal. Se for Android, vá em mais opções > Dispositivos conectados > Conectar dispositivo. Se for iPhone, toque em Configurações > Dispositivos conectados > Conectar dispositivo; Confirme sua identidade no celular principal (autenticação biométrica ou código de desbloqueio); Use seu celular principal para escanear o QR code exibido na tela do celular iPhone adicional.

Observações importantes

Com o recurso de múltiplos dispositivos, o celular principal gerencia todos os acessos. Por isso, para manter os outros dispositivos conectados, é necessário acessar a conta no dispositivo principal a cada 14 dias.

Para desconectar qualquer dispositivo da sua conta do WhatsApp, acesse as configurações, vá em “Dispositivos conectados”, selecione o dispositivo que deseja desconectar e clique em "Sair".