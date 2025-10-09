Tecnologia

Como usar o WhatsApp em dois celulares ao mesmo tempo: guia completo para Android e iOS

Aprenda a usar sua conta do WhatsApp em dois celulares simultaneamente, com um passo a passo simples para smartphones Android e iPhones

É possível conectar até quatro dispositivos simultaneamente, mas o celular principal deve ser sempre mantido em funcionamento (Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket /Getty Images)

Guilherme Bernardi
Redator

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 11h48.

O WhatsApp permite que você use a mesma conta em até quatro dispositivos simultaneamente, além do seu celular principal.

Isso facilita o acesso à sua conta em diferentes aparelhos, seja para compartilhar a gestão dela ou acessar o mensageiro em dispositivos temporários.

A seguir, veja como configurar o WhatsApp em dois celulares, tanto em Android quanto em iOS.

Android

  1. Baixe o WhatsApp no celular Android que você deseja conectar à sua conta e abra o aplicativo;
  2. Toque em “Concordar e continuar”;
  3. Clique no ícone de mais opções (três pontos verticais) e selecione “Conectar como dispositivo adicional”;
  4. Use o seu celular principal para escanear o QR code exibido na tela do celular adicional;
  5. Abra o WhatsApp no seu celular principal. Se for Android, vá em mais opções > Dispositivos conectados > Conectar dispositivo. Se for iPhone, toque em Configurações > Dispositivos conectados > Conectar dispositivo;
  6. Desbloqueie seu celular principal (autenticação biométrica ou PIN);
  7. Use seu celular principal para escanear o QR code exibido na tela do celular Android adicional.

iPhone

  1. Baixe o WhatsApp no iPhone que você deseja conectar à sua conta e abra o aplicativo;
  2. Toque em “Concordar e continuar”. Se solicitado, toque em “Usar outro número”;
  3. Clique no ícone de mais opções (três pontos horizontais) e selecione “Conectar como dispositivo adicional”;
  4. Use seu celular principal para escanear o QR code exibido na tela do iPhone adicional;
  5. Abra o WhatsApp no seu celular principal. Se for Android, vá em mais opções > Dispositivos conectados > Conectar dispositivo. Se for iPhone, toque em Configurações > Dispositivos conectados > Conectar dispositivo;
  6. Confirme sua identidade no celular principal (autenticação biométrica ou código de desbloqueio);
  7. Use seu celular principal para escanear o QR code exibido na tela do celular iPhone adicional.

Observações importantes

Com o recurso de múltiplos dispositivos, o celular principal gerencia todos os acessos. Por isso, para manter os outros dispositivos conectados, é necessário acessar a conta no dispositivo principal a cada 14 dias.

Para desconectar qualquer dispositivo da sua conta do WhatsApp, acesse as configurações, vá em “Dispositivos conectados”, selecione o dispositivo que deseja desconectar e clique em "Sair".
