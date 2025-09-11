Com tarifas de Trump, Apple prepara terreno para iPhone de US$ 2.000 nos EUA

Tim Cook, CEO da Apple: o iPhone 17 Pro Max estreia opção de 2 TB e atinge pela primeira vez a marca de US$ 1.999 (Justin Sullivan/Getty Images)
Redatora
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 07h05.
A Apple apresentou nesta semana sua nova geração de smartphones e, pela primeira vez, um modelo da linha chegou próximo à marca de US$ 2.000 (cerca de R$ 10.825,30 na cotação atual) nos Estados Unidos.
O iPhone 17 Pro Max ganhou uma versão com 2 terabytes de armazenamento, vendida por US$ 1.999 (R$ 10.806).
Desde 2017, quando o iPhone X inaugurou a categoria de smartphones de US$ 1.000 (R$ 5.406), os reajustes nos preços básicos foram modestos. O modelo de entrada, que custava US$ 699 (R$ 3.778) em 2017, agora parte de US$ 799 (R$ 4.319).
Já o iPhone 17 Pro teve aumento de apenas US$ 100 (R$ 540,60) em relação ao antecessor, subindo para US$ 1.099 (R$ 5.941), mas com o dobro de memória interna — 256 gigabytes.
O novo iPhone Air, que substitui o iPhone 16 Plus, também ficou mais caro. O preço passou de US$ 899 (R$ 4.860) para US$ 999 (R$ 5.401).
Analistas consultados pela Bloomberg esperavam altas mais expressivas, sobretudo com a perspectiva de tarifas sobre importações chinesas impostas pelo governo Donald Trump, mas a fabricante manteve ajustes considerados contidos.
A estratégia, porém, tende a mudar. A agência de notícias destaca que a Apple não deve absorver indefinidamente o impacto de tarifas e custos crescentes de produção. Além disso, a empresa já prepara seu primeiro modelo dobrável, previsto para 2026, que deve rivalizar com aparelhos da Samsung e do Google na faixa de US$ 1.799 (R$ 9.726) a US$ 2.419 (R$ 13.077).
Segundo a Bloomberg, a companhia também trabalha no desenvolvimento do “iPhone 20”, planejado para marcar os 20 anos do lançamento do aparelho e projetado como uma reformulação de design tão significativa quanto a do iPhone X em 2017. A expectativa é que esse modelo estabeleça um novo patamar de preços no mercado de smartphones americano.
Os preços para os modelos iPhone 17 no Brasil foram oficialmente divulgados pela Apple, com variações de acordo com o armazenamento e o modelo (original, Air, Pro ou Pro Max).
iPhone 17 (256 GB): R$ 7.999
iPhone 17 (512 GB): R$ 9.499
iPhone 17 Air (256 GB): R$ 10.499
iPhone 17 Air (512 GB): R$ 11.999
iPhone 17 Air (1 TB): R$ 13.499
iPhone 17 Pro (256 GB): R$ 11.499
iPhone 17 Pro (512 GB): R$ 12.999
iPhone 17 Pro (1 TB): R$ 14.499
iPhone 17 Pro Max (256 GB): R$ 12.499
iPhone 17 Pro Max (512 GB): R$ 13.999
iPhone 17 Pro Max (1 TB): R$ 15.499
iPhone 17 Pro Max (2 TB): R$ 18.499