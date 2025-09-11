Com tarifas de Trump, Apple prepara terreno para iPhone de US$ 2.000 nos EUA

A Apple apresentou nesta semana sua nova geração de smartphones e, pela primeira vez, um modelo da linha chegou próximo à marca de US$ 2.000 (cerca de R$ 10.825,30 na cotação atual) nos Estados Unidos.

O iPhone 17 Pro Max ganhou uma versão com 2 terabytes de armazenamento, vendida por US$ 1.999 (R$ 10.806).

Desde 2017, quando o iPhone X inaugurou a categoria de smartphones de US$ 1.000 (R$ 5.406), os reajustes nos preços básicos foram modestos. O modelo de entrada, que custava US$ 699 (R$ 3.778) em 2017, agora parte de US$ 799 (R$ 4.319).

Já o iPhone 17 Pro teve aumento de apenas US$ 100 (R$ 540,60) em relação ao antecessor, subindo para US$ 1.099 (R$ 5.941), mas com o dobro de memória interna — 256 gigabytes.

O novo iPhone Air, que substitui o iPhone 16 Plus, também ficou mais caro. O preço passou de US$ 899 (R$ 4.860) para US$ 999 (R$ 5.401).

Novo patamar de preços

Analistas consultados pela Bloomberg esperavam altas mais expressivas, sobretudo com a perspectiva de tarifas sobre importações chinesas impostas pelo governo Donald Trump, mas a fabricante manteve ajustes considerados contidos.

A estratégia, porém, tende a mudar. A agência de notícias destaca que a Apple não deve absorver indefinidamente o impacto de tarifas e custos crescentes de produção. Além disso, a empresa já prepara seu primeiro modelo dobrável, previsto para 2026, que deve rivalizar com aparelhos da Samsung e do Google na faixa de US$ 1.799 (R$ 9.726) a US$ 2.419 (R$ 13.077).

Segundo a Bloomberg, a companhia também trabalha no desenvolvimento do “iPhone 20”, planejado para marcar os 20 anos do lançamento do aparelho e projetado como uma reformulação de design tão significativa quanto a do iPhone X em 2017. A expectativa é que esse modelo estabeleça um novo patamar de preços no mercado de smartphones americano.

Confira os preços do iPhone 17 no Brasil:

Os preços para os modelos iPhone 17 no Brasil foram oficialmente divulgados pela Apple, com variações de acordo com o armazenamento e o modelo (original, Air, Pro ou Pro Max).