Com receio das tarifas de Trump, Apple antecipa envio de iPhones da China para os EUA

As novas tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump nas últimas semanas afetaram diretamente as ações da Apple, que chegou a perder cerca de R$1,6 trilhão em valor de mercado. O mau humor do mercado é com o tarifaço que pode fazer com que o preço do iPhone possa subir até 43%.

Com o risco de taxação nos eletrônicos, a empresa decidiu antecipar o embarque de seus produtos da Índia e China para os EUA nesta terça-feira, 8. Ainda não se sabe ao certo o número de celulares enviados, mas o avião contratado, tem capacidade para mais de 100 toneladas de mercadorias.

As tarifas, que incluem uma taxa de 34% sobre produtos chineses, podem aumentar significativamente os custos de importação para a Apple, que tem a China como um dos principais centros de fabricação. Além disso, o presidente americano anunciou durante esta semana que poderá colocar uma taxa adicional de 50% aos chineses.

No entanto, o impacto global das tarifas pode ser inevitável, levando a aumentos nos preços em outros mercados, como no Brasil, onde o custo já é elevado devido aos impostos locais e taxas de importação.

Apple pode expandir produção para novos mercados

A Apple está considerando alternativas de produção em países com tarifas mais baixas para reduzir custos e preservar sua competitividade, focando em locais como a Índia e até o Brasil, como o noticiado com exclusividade pela EXAME. Essa estratégia visa mitigar os efeitos das tarifas impostas pelo governo dos EUA e manter a competitividade dos produtos da Apple no mercado global.

A empresa enfrenta um dilema significativo: absorver os custos adicionais, o que reduziria sua margem de lucro, ou repassá-los aos consumidores. As tarifas sobre iPhones e outros dispositivos importados da China aumentarão os custos anuais da Apple em US$ 8,5 bilhões, caso não haja alívio por parte do governo Trump.

Isso poderia reduzir os lucros da empresa no próximo ano em cerca de 7%. Portanto, a diversificação da produção em países com tarifas mais baixas, como o Brasil, com uma tarifa de apenas 10%, se torna uma opção atraente para a Apple, permitindo que ela mantenha sua posição no mercado sem comprometer significativamente sua rentabilidade.