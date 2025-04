Trump diz que aguarda telefonema da China para fechar acordo sobre tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que está aguardando uma ligação da China para tentar chegar a um acordo que evite a guerra de tarifas entre os países.

''A China também quer muito fazer um acordo, mas não sabe como começar. Estamos esperando a ligação deles. Vai acontecer!'', escreveu Trump em sua página na plataforma Truth Social.

A afirmação do presidente americano foi feita um dia após uma nova ameaça dos EUA contra a China. Na segunda-feira, Trump disse que iria impor uma nova tarifa extra de 50% a todos os produtos importados chineses se a China não voltasse atrás na sua decisão de taxar em 34% os produtos americanos.

A sobretaxa, que entraria em vigor na quinta-feira, 10 de abril, é exatamente no mesmo patamar anunciado pelo presidente americano, Donald Trump, contra a China. Ao divulgar na semana passada o que chamou de "tarifas recíprocas" contra todos os países do mundo, no maior protecionismo já adotado pelos EUA em mais de um século, Trump aplicou uma taxa de 34% contra produtos chineses, que entraram em vigor no sábado, dia 5.

A taxa americana vai se sobrepor a uma tarifa já aplicada neste ano de 20% especificamente para importações chinesas. Ou seja, no total, os produtos da China vão pagar 54%.

Apesar da nova ameaça de Trump, a China não recuou. Na madrugada desta terça-feira, em entrevista coletiva, o ministro de Relações Internacionais chinês, Wang Yi, afirmou que a China "vai revidar até o fim" caso os EUA continuem a impor tarifas sobre as importações. A declaração foi dada após Donald Trump ameaçar taxar em 50% os produtos chineses. O ministro chinês, no entanto, reforçou a visão de que ninguém ganha em uma guerra comercial.

"Guerras comerciais e guerras tarifárias não têm vencedores, e o protecionismo não tem saída", afirmou Wang Yi.

Negociações com a Coreia do Sul

Na mesma postagem na plataforma Truth Social, Trump disse que as perspectivas de um acordo comercial com a Coreia do Sul estavam “indo bem” após uma conversa por telefone, nesta terça-feira, com o presidente interino sul-coreano Han Duck-soo.

“Temos os limites e a probabilidade de um grande ACORDO para ambos os países”, disse Trump na sua rede social.

“A equipe principal deles está em um avião a caminho dos EUA, e as coisas estão indo bem. Estamos também negociando com muitos outros países, todos querendo fechar acordos com os Estados Unidos.”

Trump afirmou que os países negociariam questões além do comércio e das tarifas, tornando o processo “belo e eficiente”.

As tarifas mais altas impostas pelo presidente dos EUA a cerca de 60 parceiros comerciais devem entrar em vigor nesta quarta-feira, dia 9.