Com pneus que fecham furos sozinhos, a Pirelli inova para garantir mais segurança aos motoristas

Em um momento de transformação intensa, especialmente impulsionada por avanços tecnológicos, mudanças nas preferências dos consumidores e a necessidade de alternativas mais sustentáveis, a indústria automotiva tem sido um polo de desenvolvimento da inovação global.

O setor busca soluções que proporcionem mais segurança aos clientes, ao mesmo tempo que precisam contribuir para as metas de descarbonização da indústria. Com mais de 150 anos de atuação na área, a Pirelli é parte intrínseca dessa revolução, criando alternativas que buscam atender todas essas demandas. Exemplo disso são as tecnologias de mobilidade estendida (Run Flat e Seal Inside), o PNCS (Sistema de Cancelamento de Ruídos) e os pneus Elect para carros elétricos desenvolvidos pela companhia.



No caso da tecnologia Seal Inside, a inovação elimina a necessidade de parar o carro para trocar um pneu caso ele seja perfurado por objetos de até 5 milímetros de diâmetro. A solução, que permite ao motorista continuar dirigindo normalmente, mesmo após uma perfuração no pneu, vem transformando a forma como os condutores lidam com imprevistos no dia a dia, especialmente por tornar a condução mais confortável e segura.

“Os condutores têm todos os benefícios das tecnologias. No caso do Seal Inside, mesmo que haja furos nos pneus, não é perceptível durante a direção, pois o pneu nem sequer perde a pressão”, explica Fábio Magliano, gerente de produtos Car e Motorsport da Pirelli para a América Latina.

Sistema Autovedação: material semelhante a uma mousse atua como um selante em caso de perfuração, evitando que o pneu esvazie (Pirelli/Divulgação)

Tecnologia de autorreparação

Desenvolvida pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da Pirelli, a tecnologia Seal Inside traz uma revolução para os pneus. De acordo com a empresa, o sistema de autovedação consiste em um material semelhante a uma mousse, aplicado na parte interna da banda de rodagem dos pneus e que atua como um selante em caso de perfuração.



Na prática, o material evita a perda de pressão do ar, evitando que o pneu esvazie. Dados da Pirelli mostram que a tecnologia é capaz de prevenir até 85% dos casos de perfurações de até 5 milímetros localizadas na banda de rodagem do pneu.

Isso significa que mesmo que um prego perfure o pneu, por exemplo, o veículo continua rodando normalmente. Com a fabricação da solução na Bahia, a Pirelli é a única empresa a produzir esse tipo de tecnologia na América Latina.



Para além de eliminar a necessidade de realizar a troca do pneu (e todo o trabalho que isso significa para o motorista), a tecnologia Seal Inside também aumenta a segurança do veículo, sem comprometer o desempenho do pneu e sem a necessidade do TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) para ser usada.



De acordo com Magliano, o sistema é compatível com uma ampla gama de automóveis, podendo ser colocado em qualquer veículo e sem nenhum tipo de restrição, desde que a medida esteja disponível com a tecnologia. “O Seal Inside também já é equipamento original em alguns veículos, incluindo Jeep Comander, T-cross, Tiggo 8 e Jeep Compass.”

Otimização dos elétricos

Já com a tecnologia Elect, a intenção da Pirelli é atender as necessidades dos veículos elétricos, focando especialmente na otimização do desempenho, da eficiência e autonomia dos modelos. De acordo com a companhia, o sistema oferece pneus projetados para suportar o peso adicional das baterias, o alto torque produzido pelo motor elétrico, bem como melhorar a autonomia dos Evs, proporcionando uma experiência de condução silenciosa e confortável.



Esses pneus apresentam menor resistência ao rolamento, o que ajuda a reduzir o consumo de energia elétrica e maximizar a autonomia da bateria do veículo.



A movimentação da companhia visa acompanhar a crescente adoção dos veículos elétricos. “Certamente os produtores de pneus terão que acompanhar os avanços das novas tecnologias dos carros elétricos, o que impactará em ainda mais avanços no segmento”, analisa o executivo.



Foco na segurança

Embora sejam diferentes, todas as inovações da Pirelli focam em um ponto em comum: a segurança do condutor. A tecnologia Elect, por exemplo, é projetada para lidar com a entrega imediata de torque dos motores elétricos, proporcionando maior aderência e segurança em diversas condições de estrada.



“Incorporamos composições específicas de borracha e desenhos de banda de rodagem que melhoram ainda mais a performance do pneu, mantendo principalmente sua segurança e desempenho. Com o Elect, a Pirelli visa não apenas aumentar a eficiência energética dos EVs, mas também proporcionar uma condução mais estável, segura e confortável”, diz a empresa à EXAME.



Já com a tecnologia Seal Inside, a segurança do motorista aumenta tanto por reduzir o risco de acidentes quanto por evitar que o motorista saia do carro para trocar o pneu. “O condutor não precisa colocar-se em situações de risco, como parar um carro no acostamento de uma autoestrada, parar a noite numa rua erma com pouco movimento ou trocar o pneu sob chuva”, diz Magliano.



Vale destacar que as tecnologias, no entanto, não eliminam a necessidade de realizar manutenções preventivas nos pneus, incluindo alinhamento de direção e balanceamento do conjunto roda e pneu. A empresa, inclusive, recomenda que as manutenções sejam feitas, no máximo, a cada 10 mil quilômetros.